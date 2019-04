V projektu rozšíření rychnovské nemocnice, který se loni zasekl a nabírá zpoždění, by snad měl nastat obrat k lepšímu.

Areál nemocnice v Rychnově nad Kněžnou. | Foto: Nemocnice Náchod

Ministerstvo zdravotnictví ve středu přislíbilo, že do konce následujícího týdne by mělo Královéhradeckému kraji dát souhlasné vyjádření, aby mohl vybrat zhotovitele projektové dokumentace a mohl začít projektovat. Deníku to řekl hejtman Jiří Štěpán.