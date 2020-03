Vozidla stojí v ulicích Českoskalická, Pražská, Polská, Kladská a kolona kamionů blokuje silnici od státní hranice až k Vysokovu v délce více než pěti kilometrů. Dopravní situaci řeší policisté, kolonu nákladních automobilů odstavili ve Vysokově podél komunikace a pouštějí vozidla na další cestu po etapách.

Čekání se může protáhnout na několik hodin. Své o tom ví i posádka mikrobusu. Poláci zaměstnaní v Kvasinách se vraceli ze směny domů a uvázli na hranicích.

"Čekáme tu už čtyři hodiny. Večer máme jet zase na noční, to se můžeme hned otočit a jet zpět do práce," komentovali s nevolí vzniklou situaci. Za kolonou stojí přísná bezpečnostní opatření na polské straně hranice, kde místní orgány měří teplotu všem přijíždějícím do země.

Vstup do republiky kontroluje bedlivě a nekompromisně i česká strana. Polka, která si chtěla na skútru zajet na nákup do nedalekého marketu na české straně se musela otočit a vrátit se s nepořízenou.