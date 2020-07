Dobrušská premiéra krátkometrážního filmu Francek s podtitulem Kořeny a inspirace malíře Františka Kupky umožnila 10. června nahlédnout do zákulisí nejen vlastního natáčení, ale dokonce i prvotního impulsu na jeho vznik.

Foto: Dana Ehlová | Foto: Deník / Dana Ehlová

A o paradoxy či zvláštnosti nebyla opravdu nouze. Už to, že nápad přišel na skibobových závodech, je toho důkazem. Právě na bílých svazích ve Francii se totiž úplně poprvé setkala režisérka Natálie Císařovská se starostou Dobrušky Petrem Lžíčařem. Ona v roli tlumočnice z francouzštiny, on co by člen čs. týmu.