Bez zdroje vytápění se ze dne na den ocitlo také zařízení pro seniory Domov na Stříbrném vrchu.

„Už v pátek jsme si vypůjčili přímotopy od ostatních organizací Královéhradeckého kraje, v současné době jich máme asi třicet. Využíváme je tak, abychom se drželi na hranici hygienických teplotních limitů. Samozřejmě teploty striktně držíme na odděleních, kde jsou imobilní klienti,“ popsala situaci v Domově na Stříbrném vrchu jeho ředitelka Eva Fremuthová.

Tam také v pondělí ráno probíhala porada krizového týmu, který hledal řešení pro případ, že by šlo o dlouhodobější problém. „Pokud by se jednalo o dlouhodobější stav a teploty klesaly, asi bychom z jednolůžkových pokojů udělali dvoulůžkové, abychom vytápěli méně prostor. Budeme kontaktovat opatrovníky, zda by si vzali klienty na nějaký čas domů,“ řekla ředitelka.

Za přerušením dodávek tepla je prudké zdražení

Není to letos poprvé, co se velká část obyvatel města ocitla bez tepla a teplé vody. Firma Ekoenergy Moravia Dubňany ke konci srpna oznámila, že přerušuje dodávky tepla. Na základě schválené energetické koncepce se tady stala základním a nejdůležitějším obnovitelným zdrojem pro výrobu tepla biomasa - v tomto případě dřevní štěpka. A ta prudce zdražila.

„V současné době je palivo jenom na tuně o sedm tisíc korun dražší. Letos v lednu jsme se domlouvali na ceně 6 390 korun za tunu, za kterou se tenkrát nakupovala, a teď stojí tuna pelet paliva 13 700 korun. Když dovezeme 24 tun, stojí nás to o 150 tisíc korun víc. Nejsme schopni, abychom to doplatili ze svého,“ uvedl Luděk Koch ze společnosti Ekoenergy Moravia.

Problémy začaly, Rokytnice je bez dodávek tepla

Už bývalý starosta Petr Hudousek mluvil o tom, že smlouva uzavřená před několika lety je v mnohém přežitá a bude třeba ji vypovědět a nastavit nové smluvní podmínky. „V tuto chvíli máme cenový strop vyčerpaný, cenu můžeme zvedat maximálně o inflaci,“ řekl.

O odstoupení od smlouvy městské zastupitelstvo rozhodlo v říjnu. Ekoenergy Moravia minulý pátek oznámila, že od soboty 5. listopadu přerušuje dodávky tepla a teplé vody ze zdrojů KB1 (Dolní Sídliště a Stříbrný vrch), KB2 a KB3 (sídliště U Nádraží, základní škola). Po odstoupení města od smlouvy prý ve výrobě tepla pokračovala už jen z dobré vůle.

Město se společností jedná. O pomoc požádalo i Královéhradecký kraj a europoslanec Tomáš Zdechovský operativně oslovil Energetický regulační úřad, podle něhož však nezbývá městu nic jiného než uzavřít novou smlouvu.

Podle starosty Luboše Michalce už jinou cestu než odstoupit od smlouvy město nemělo, samo začalo nakupovat pelety pro kotelny, aby mohly teplo vyrábět. Luděk Koch byl přizván i na úterní neveřejné zasedání zastupitelstva.

Největší problém tkví podle Michalce v tom, že Ekoenergy Moravia chce zpětně po městu zaplatit vícenáklady od jara, faktury za zvýšené náklady přišly v srpnu. „Nebyly podloženy žádnou smlouvou. Nemáme k tomu podklady a Luděk Koch podněcuje vše doplacením těchto nákladů za palivo. Potřebujeme to nějakým způsobem prolomit, zajistit, aby byla uzavřena nová smlouva o dodávce tepla, byly narovnány tyto vztahy z minulosti a vyřešilo se, co bude po topné sezoně, jestli zařízení odkoupíme, za kolik. Je to jedna z variant,“ popsal.

Srpnové varování

Odstávka ke konci srpna trvala jen necelé dva dny. Byla jakousi předzvěstí, že se situace může opakovat. I díky tomu teď Domov na Stříbrném vrchu teplou vodu má. Pořídil si nové kotle, které jsou kombinovatelné, ohřívají i na elektřinu.

„To nás zachránilo, troufám si říct, že bez teplé vody by zařízení nemohlo fungovat. O tom, že něco může hrozit, jsme se dozvěděli 1. listopadu od firmy, která vlastní kotle, a okamžitě jsme na to zareagovali. Přestože město nás ujišťovalo, že by nemělo dojít k přerušení, že je všechno v jednání. Že se vypínají kotle, jsem se dozvěděla od pana starosty v pátek v pět hodin odpoledne,“ podotkla Fremuthová.

Společnost Ekoenergy Moravia obsluhuje v Rokytnici celkem čtyři kotelny, v té čtvrté se však topí jiným druhem paliva. Záleží pak na lokalitě, některé domácnosti odebírají teplo i teplou vodu, jiné jsou závislé pouze na dodávkách tepla a teplou vodu si vyrábějí samy. Část domácností v horském městečku využívá k vytápění a ohřevu vody své vlastní zdroje.

Také někteří zdejší zaměstnanci žijí v rokytnických bytovkách a problém se tak týká i jich samotných. Přitápí si přímotopy a vodu ohřívají. „Teď je to ještě zvladatelné, ale pokud dodávka bude přerušena na delší dobu, baráky vychladnou a obávám se, že potom se to už těmi přímotopy nevytopí. A nemluvím o vícenákladech, protože odběr elektřiny bude podstatně větší. Nevím pak, jak to mohou zvládat rodiny s malými děti,“ dodala ředitelka Domova na Stříbrném vrchu.

Vstávat a cvičit

Také v místní základní škole je nyní potřeba se obléci o něco tepleji. Ale nikdo tady nemrzne. V chodbě na dvoraně teploměr ukazuje 20 stupňů. Teplá voda tu neteče, ale školní jídelna ji díky elektrickým bojlerům má.

„Určitě to zvládneme, Samozřejmě přijímáme opatření: ve školní jídelně se vaří teplý čaj, děti chodí v mikinách, často jsou zvednuté z lavic a cvičí. Máme připravené i krizové řešení, kdyby to trvalo déle. Pak bychom volili aktivity mimo školu v prostorách, kde teplota neklesne pod limit stanovený podle vyhlášky,“ řekl ředitel školy Zdeněk Dušek.

Zůstává přitom optimistou. „Myslím, že se obě strany dohodnou tak, že k tomu nedojde. Případně přímotopy máme, přivezou nám i olejové radiátory z nějaké turistické chaty, takže kdyby byla nějaká krize, pustíme je,“ dodal.