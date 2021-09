Jedním dechem ale dodává, že zájem stoupá i u výrazně mladších lidí: „Například právě dnes jsme propouštěli pětačtyřicetiletou pacientku po náhradě kolenního kloubu. Lidé v tomto věku přicházejí na to, že není potřeba při běžném pohybu trpět a že operace může velmi zvýšit kvalitu jejich života.“

Počet lidí, kteří mají zájem o náhradu kloubu, výrazně roste. Podle primáře je důvodem zvyšující se věk dožití. „Dříve byli nejstaršími operovanými pacienty pětasedmdesátníci. Dnes jsou tito lidé mezi operovanými ti mladší. Běžně totiž operujeme lidi ve věku 85 až 90 let,“ popisuje trend posledních let primář.

„Na operačním sále provedeme endoprotézu denně dvěma pacientům. Nejde jen o to, kolik operací jsme schopni fyzicky zvládnout, ale také o kapacitu našeho lůžkového oddělení. Lidé po endoprotéze u nás zůstávají týden. Deset operací týdně znamená deset obsazených lůžek. A k nim musíme připočítat ještě další pacienty po jiných operacích,“ vysvětluje primář Pavel Hroch.

Rychnovská ortopedie v čele s primářem Pavlem Hrochem má renomé, které do nemocnice v podhůří Orlických hor přivádí mnoho zájemců o ortopedické operace. Lékaři zde operují běžně až 1300 pacientů za rok. Letošní téměř půlroční přestávka v operativě však zkomplikovala život mnoha lidem čekajícím na výměnu kloubu či jiný operační výkon. Čekací doby na operace se více než zdvojnásobily a dohnat tak velký výpadek je podle primáře prakticky nemožné, na tom se shodují ortopedi napříč republikou.

