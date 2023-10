Pocta cestovatelským legendám. To jsou nové hodinky Prim Zikmund a Hanzelka. Před nedávnem byly slavnostně představeny u příležitosti Dne otevřených dveří ve společnosti Elton hodinářská v Novém Městě nad Metují.

Číselník zdobí velké a výrazné číslice, vykrytí luminiscencí zajišťuje čitelnost a orientaci i ve tmě. | Foto: Elton hodinářská

Hodinky pokřtili a sektem ověřili jejich odolnost potomci legendárních světoběžníků - stejnojmenný syn Miroslava Zikmunda a vnuk Jiřího Hanzelky Jakub Brynda. Nyní už model, jehož edice bude limitovaná počtem 100 kusů, míří do výroby. Kdo by chtěl, aby mu cestovatelské primky zdobily zápěstí, tak musí počítat s tím, že se mu bankovní konto ztenčí o 125 tisíc korun. Právě tolik produkt novoměstských hodinářů stojí.

Píše se rok 1959 a na cestu se vydává opravdu neobvyklá kolona. Dva malé terénní nákladní vozy Tatra 805 a v každém z nich jeden z dvojice, jejíž jméno znal v tehdejším Československu každý. V době, kdy většina Čechů a Slováků mohla cestovat jen „prstem po mapě“, byla samotná jména Zikmund a Hanzelka kouzelným nástrojem, který čtenáře, posluchače a diváky přenášel do dalekých a exotických krajů.

I když pak v době normalizace nesměli cestovat ani publikovat, jejich odkaz se režimu nikdy nepodařilo vymazat. „Dobrodružstvím legendárních českých cestovatelů byla inspirována i naše nová limitovaná edice Prim Zikmund a Hanzelka. Vytvořili jsme ji pro všechny, kdo se nezaleknou žádné překážky a poradí si s každou výzvou,“ řekla generální ředitelka Elton hodinářská Renata Červenák Nývltová s tím, že design edice je poctou slavné dvojici a také vozům Tatra T 805.

Kdysi více než půl milionu, nyní jen stovky kusů

Za socialismu až do začátku 90. let produkoval novoměstský závod Elton statisíce náramkových hodinek ročně (celkem jich od počátku výroby vzniklo přes 12 milionů). „Tehdy zde pracovalo kolem dvou tisíc zaměstnanců a vyrábělo se půl až tři čtvrtě milionu hodinek s mechanickým strojkem,“ prozradila k historii Eltonu ředitelka nástupnické firmy Renata Červenák Nývltová. „V současné době tu pracuje 65 lidí a za rok vyrobíme dohromady ve všech třech kategoriích kolem 2200 hodinek. Když se budeme bavit o té top kategorii z naším in-house strojkem, tak letošní plán je 800 kusů,“ doplnila.

Primky s ukrajinskou tématikou byly rozprodány za pouhé čtyři minuty

Z toho, že by zájem o primky utlumil rozrůstající se segment chytrých hodinek, generální ředitelka obavu nemá. „To je úplně jiná kategorie hodinek. Kde se to může projevit, tak to je v naší nejnižší kategorii s quartzovým strojkem. Ale tu střední a nejvyšší třídu našich hodinek to zásadně neovlivňuje. Mnoho našich zákazníků, kteří si kupují drahé mechanické hodinky, má i smartwatch, které nosí třeba na sportovní aktivity,“ vysvětlila Renata Červenák Nývltová.

Ze známých osobností, které nosí primky na zápěstí, můžeme jmenovat stříbrného olympionika biatlonistu Michala Krčmáře, herce Hynka Čermáka, tenistu Radka Štěpánka či oskarového Gladiátora Russella Crowea, který je dostal jako dárek od producenta Petra Jákla na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Prezident má generálské Orlíky

Výjimečné primky nosí na ruce i současná hlava státu Petr Pavel. „Pan prezident je nosil už před svou kandidaturou i během prezidentské kampaně. Jedná se o hodinky Prim Orlík generál,“ prozradila ředitelka hodinářské manufaktury s doplněním, že takové hodinky nemůže mít kdekdo. „Jsou určené pouze pro ty, kteří dosáhli na generálskou hodnost. Jedná se o Orlíky se čtyřmi zlatými hvězdami v číselníku.“

Odkaz Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky se prolíná v mnoha detailech designu hodinek:



- Iniciály Z&H jsou nejen na korunce, ale také na ručkách. Při jejich překrytí ve 12 hodin se písmena objeví přímo nad sebou. Slavná dvojice se tak symbolicky znovu spojí.



- Další inspirací nových hodinek byly oba slavné vozy Tatra 805. Díky spolupráci s Tatrou Kopřivnice vypráví zadní víko hodinek celý příběh druhé cesty. Jména cestovatelů se zde objevují ve společnosti jejich vozů na pozadí hor, které při své cestě úspěšně zdolali. Okolo pak defilují názvy nejvýznamnějších navštívených měst a zemí.



- Číselník zdobí velké a výrazné číslice, vykrytí luminiscencí zajišťuje skvělou čitelnost a orientaci i ve tmě.



- Drážky na lunetě odkazují na podobu volantu v T 805. Luneta na sobě nese kompas, bez kterého by se tehdejší cestování snad ani nemohlo obejít. Jednoduchým pootáčením lunety a nastavením hodinek směrem ke Slunci nastavíte sever nebo jih podle toho, na které polokouli se nacházíte. Kompasová luneta dnes slouží spíše jako designový a orientační prvek, moderní cestovatelé mají jistě mnohem sofistikovanější výbavu.



- Pro tuto limitovanou edici novoměstští hodináři vytvořili zcela nové pouzdro, osazené in-house mechanickým strojkem. Ruční nátah strojku, stejně jako ručně šitý řemen s podložkou odkazuje na dobu, kdy Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund podnikli svou neuvěřitelnou cestu