V Kostelci nad Orlicí můžete zamířit pro Betlémské světlo za členy zdejšího Junáka v pátek 23. prosince od 9 do 12 hodin nebo od 16.30 do 17.30 na Palackého náměstí ke kašně. Děti si mohou vyrobit a namalovat vlastní svíčku a s ní si pak světlo odnést domů. Pro každého také bude připravena malá pozornost ve formě kalendáře nebo záložky s motivem betlémského světla.

V tentýž den od 9 do 17 hodin budou rozdávat skauti Betlémské světlo za vánočním stromem na Starém náměstí v Rychnově nad Kněžnou. V Opočně máte příležitost si pro něj dojít do 22. prosince do informačního centra nebo v době mší do děkanského kostela. Ve Vamberku je ho možné si ho vyzvednout až do Vánoc na faře a v zádveří kostela sv. Prokopa.

Ještě na Štědrý den podělí zájemce Betlémským světlem junáci v dobrušském kostele sv. Václava, a to v době od 14 do 15.45 hodin. A přijít si pro něj můžete od 13.30 do 15.30 také do farního kostela Všech svatých v Rokytnici v Orlických horách nebo do kaple sv. Anny, od 15.30 po celé odpoledne, večer i noc.