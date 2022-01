Za zimními radovánkami nemusíte jen do hor. Nazout můžete i brusle. Veřejnosti se opět otevřelo venkovní kluziště za budovou Obchodní akademie v Kostelci nad Orlicí.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Přístupné bude až do března, a to každý den od 13 do 16 hodin. Vstup je zdarma, na vlastní nebezpečí a za dodržování aktuálně platných protiepidemických opatření.