Přes 680 zapojených škol si letos vybírá z nabídky tří filmů, které se tematicky vztahují k výročí sametové revoluce a fenoménu emigrace. Už v pondělí 4. listopadu je připravena v Základní škole Opočno projekce filmu 1989: Z deníku Ivany A. a projekt zamíří i do dalších škol v regionu.

V Základní škole v Pulické v Dobrušce bude 18. listopadu hostem Zdeněk Zahradník, vyučující na Univerzitě Hradec Králové, pamětník událostí roku 1989 v Dobrušce. A k Příběhům bezpráví se připojí rovněž Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek.

„Projekt Příběhy bezpráví vznikl před patnácti lety v reakci na skutečnost, že na mnoha školách neměli žáci možnost dozvědět se ve výuce více o komunistickém režimu, tedy o nedávné minulosti, která stále výrazně ovlivňuje naše životy. Platí to bohužel i nyní, třicet let po sametové revoluci. Přitom bez hlubší znalosti toho, jak vypadalo uvedení zdánlivě ušlechtilé komunistické ideologie do praxe, bez jasného pojmenování zločinné podstaty tehdejšího režimu, mladí lidé snáze uvěří báchorkám o jeho pozitivech,“ říká ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách ze společnosti Člověk v tísni Karel Strachota.

K tematickému zaměření letošního ročníku dodává: „Pro kulaté výročí pádu železné opony jsme připravili nový film nazvaný 1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu. Společně s publikací Emigrace a život v exilu přibližuje téma emigrace, které zůstává dlouhodobě poněkud stranou pozornosti a není předmětem širší společenské debaty. Naše moderní dějiny jsou přitom mimo jiné dějinami útěků a vyhánění. Jsem přesvědčen, že exil je v souvislosti s výročím konce komunistické diktatury na místě připomenout. Pokud si navíc uvědomíme, kolik desítek tisíc Čechů našlo v těžkých dobách útočiště v cizině, přivede nás to k hlubšímu zamyšlení nad osudy lidí odcházejících z méně šťastných koutů světa, aby mohli žít důstojně nebo „jen“ přežít.“