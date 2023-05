/FOTO/ Sice od té pohnuté doby uplynulo téměř osm desítek let, ale ty okamžiky stále bolí. Svědčí o tom emoce, které přemohly potomky těch, jejichž jména jsou vyryta na nové pamětní desce v Čánce u Opočna. Patří sedmi mužům, jež jejich statečnost za druhé světové války přivedla až za zeď malé pevnosti v Terezíně.

Odhalení pamětní desky v Čánce. | Foto: archiv města Opočna

Byli to Jan Samek, Jan Baše, Jan Mráz, František Duška, Václav Zemánek, Václav Střihavka a Josef Hvězda - sedm statečných z Čánky, kteří se zapojili do operace Barium a za svou pomoc odbojářům draze zaplatili. Zatknuti byli v lednu 1945 a jejich další cesta vedla do Terezína.

„Čtyřměsíční věznění na nich zanechalo doživotní následky. Dva z nich se vrátili domů ke svým blízkým už pouze na pár dní, ale věřím, že pro ně bylo nesmírně důležité být zase doma," připomněla Kateřina Vošlajerová, místostarostka Opočna, po něž dnes Čánka spadá.

Odhalení pamětní desky se stalo i příležitostí k setkání, které probudilo dávné vzpomínky.

"Bylo naprosto neskutečné a ohromně dojemné vidět vedle sebe paní Jaroslavu a pana Jana, kteří si spolu jako děti v roce 1944 hráli u původního domu čp. 58. Jaroslava na Jana za celý život nezapomněla. Sama říká, že ho vnímala jako svého staršího ochránce. V roce 1946 s rodiči z Čánky odešla a s Janem už se neviděli. V loňském roce zavedly vzpomínky paní Jaroslavu do Čánky až ze vzdáleného Liberce. A nyní zde seděli vedle sebe u stolu a prohlíželi si fotografie, na kterých si hrají v zahradě dnes již neexistujícího domu," popsala místostarostka.

A došlo i na slzy dojetí. Přemohly členy rodin, kterých se zatýkání na začátku roku 1945 dotklo nejvíce. Vzpomínali na své předky.

"Dosud žije pět synů a dcer tehdejších aktérů: Věra Nývltová rozená Vachková, Jaroslava Šimková rozená Vachková, Marie Ježková rozená Mrázová, Jan Duška a Jan Samek. Bylo mi ctí, že čtyři z nich s námi v neděli sdíleli tuto slavnostní chvíli. To jsou okamžiky, kdy vidím, že takové akce mají smysl. Protože hlavně pro účastníky samotných událostí znamenají hodně. My mladší jsme tu těžkou dobu nezažili. Proto se nám možná těžko chápe, jak nesnadné bylo přežít, jak složité bylo vědět kdy a co mohu říci a kdy mám raději mlčet a jak těžké je vzdát se vlastní rodiny a přátel," poznamenala Kateřina Vošlajerová.

"Děkuji badateli Liboru Pařízkovi, který mi pomáhal se sbíráním materiálů, panu faráři Emilu Hoffmannovi, který desce požehnal, členům spolku legionářů, kteří stáli čestnou stráž i městu Opočnu, které umožnilo celou akci zrealizovat," dodala na závěr.