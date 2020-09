Nedodržování rychlosti v posledních měsících pomáhá podpořit rozpočet města Dobrušky. A nejde o malé částky. První výzva k uhrazení pokuty odsud odešla 16. června a od té doby radary odhalily přestupky řidičů za miliony korun.

radary nechat puštěné jen tri dny v týdnu. | Foto: Deník / Michal Fanta

"Zatím bylo odesláno 8 034 výzev. Při rychlosti do 69 kilometrů v hodině se ukládá částka 700 korun, do 79 kilometrů v hodině 1200 korun a do 89 kilometrů v hodině 2000 korun. 79 procent případů se vejde do 69 kilometrů v hodině," říká mluvčí dobrušské radnice Leoš Dragúň.