Skončila jim léta spojená s obtížnou dopravou komplikovanou řadou objížděk kvůli opravě silnice II/317 z Borohrádku.

Dlouhodobou rekonstrukci silnice završila právě skončená třetí etapa.

Silnice byla opravena v celkové délce téměř čtyř kilometrů za částku 36 milionů korun. Po novém povrchu motoristé dojedou z Borohrádku přes Čermnou směrem na Choceň až na hranice s Pardubickým krajem.



„Rekonstrukce byla rozložena do tří let. Třetí, závěrečná etapa trvala letos od dubna do konce letních prázdnin. První etapa se dělala od Borohrádku po Šachov, druhá pokračovala směrem na Velkou Čermnou po její začátek. Třetí vedla z Velké Čermné až na hranice katastru Čermné nad Orlicí,“ přiblížil tříletou anabázi stavebních prací v okolí obce Josef Bezdíček, starosta Čermné nad Orlicí.



„Zrekonstruovaná silnice končí na hranici s Pardubickým krajem. V minulosti jsme upozorňovali, že kousek od nás na Pardubicku mají silnici daleko lepší, než je tady. Naši občané nás na jednání zastupitelstva často kritizovali. Říkali: Starosto, co děláš? Proč oni tam můžou mít tak krásnou cestu a u nás je rozbitá? Bude se s tím něco dělat?“ vzpomíná Bezdíček na nedávnou dobu před rekonstrukcí.



„Nemohl jsem být konkrétní, kdy se s opravou začne, ale poslali jsme dopis na krajské hejtmanství. Krajský úřad nakonec finance na opravu naší komunikace vyčlenil.“



Starosta se pak ohlédl za krušnými chvílemi tříleté realizace: „Máme za sebou nelehké období, ale myslím, že jsme ho zvládli. Bylo zejména o neustálé komunikaci. Obyvatele Čermné jsme seznamovali s tím, co je čeká. Každý týden věděli, kudy budou vedeny objížďky, jak rychle rekonstrukce postupuje, které objekty v obci uzavírky zasáhnou.“

„Výborná byla spolupráce se stavbyvedoucím. O možných problémech jsme hned diskutovali. Letos se u nás uskutečnilo tradiční setkání Čermných z celé republiky. Je to velká kulturní a společenská akce, přesto proběhla naprosto bez problémů, stejně jako výstavba kanalizace a sociálních bytů," uzavřel Josef Bezdíček.

Akce, která navázala na předchozí práce ve směru od Borohrádku, byla realizována od dubna do konce letních prázdnin. Během prací bylo sanováno neúnosné podlaží komunikace, na což navázala recyklace vozovky za studena v tloušťce 180 milimetrů. Na závěr byla položena nová asfaltobetonová vrstva v tloušťce 100 milimetrů.

Napojení vpustí na novou kanalizaci

„Jsem rád, že tato velká akce, která byla rozdělena do tří etap, je zdárně u konce. Místní občané byli dočasně limitováni úplnou uzavírkou, ale věřím, že nyní budou moci dlouhé roky využívat této kvalitní krajské silnice, která jim umožňuje spojení do nejbližších měst," řekl u příležitosti přestřižení symbolické pásky náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy. Vedle něj a starosty Čermné se slavnostního zprovoznění účastnili zástupci dodavatelské firmy a řada dalších významných hostů.

Součástí rekonstrukce bylo osazení nových betonových obrubníků a betonových vodicích pásků ve Velké Čermné a Číčové. Došlo také k osazení nových uličních vpustí a napojení na novou kanalizaci, kterou zainvestovala obec Čermná nad Orlicí.

Dále bylo obnoveno vodorovné a vyměněno svislé dopravní značení. Osazeny byly i nové směrové sloupky. Ve Velké Čermné instalovali pracovníci dodavatelské firmy nové svodidlo. Svou funkci budou lépe plnit prohloubené příkopy podél cesty, vedle nichž byly vysazeny nové dřeviny.