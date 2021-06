Po roce uvítali účastníky opět v Přepychách, aby znovu podpořili snahu Josefa Zimovčáka a jeho „spolubojovníků“. Tentokrát se setkání uskutečnilo u hasičské zbrojnice, kde na jezdce čekalo občerstvení, a kde probíhal i doprovodný program – ozdobou byl poštouník z Poštouny u Maxmiliána, který rozdával pamětní pohlednice, nechyběl nablýskaný poštovní veterán, pozornost přitahovala výstavka velocipédů a všichni podupávali v rytmu kapely Streyci.

Mnohačetný „cyklohad“ dorazil krátce po půl páté. „Dnes jsme zmokli, ale máme za sebou skoro 150 km a jedem. Je to osmá etapa, už se blíží konec. Je to náročné,“ řekl krátce poté, co v Přepychách sesedl z vysokého kola, lídr pelotonu.

Pozor na silnicích - kudy vede cyklojízda 9:55 Bartošovice v Orlických horách - Neratov (10.40 – 11.10) - Nová Ves Černá Voda - Orlické Záhoří - přejezd do Polska, Mostowice – Lasówka - Zieleinec – přejezd do ČR – cyklostezka 4035 – 3101 - Olešnice v Orlických horách – (18 km po polském území). (13.00 – 13.30) Olešnice v Orlických horách – Polom – Sedloňov – Deštné v Orlických horách (14.10 – 14.40) - Luisino údolí – Zdobnice – Hláska – Jaroslav – Městská Habrová – Rychnov nad Kněžnou (Trčkova, Nové domy, Betenglova, Poláčkovo náměstí)

Vzápětí se srdečně přivítal se starostkou Zdeňkou Seidelovou, místními hasiči i členkami Českého červeného kříže, potom došlo na pozdravy všem přítomným a předání certifikátu osvědčujícího podporu projektu.

„Za dobu trvání Na kole dětem jsme vybrali 15 milionů korun. Peníze jsou určeny pro děti, které skončí onkologickou léčbu. Každý rok se nám podaří poslat čtyři sta dětí z celé republiky na zdravotní pobyty,“ prozradil Josef Zimovčák.

Nutno dodat, že v Přepychách se suma navýšila o krásných 23 tisíc korun. Pět tisíc věnovala obec, tři tisíce místní skupina ČČK a 15 tisíc korun osobně starostka obce.

A co dělá muži v červeno-modro-bílém dresu a otci myšlenky Na kole dětem největší radost? „Že jste tady vy, lidi!“ odvětil s radostí v hlase a přesvědčením, že čím více lidí, tím více podpory. V Přepychách to plně potvrdili.