Přepychový strašidelný večer: mumie zvaly nejen za pyramidou do starého Egypta

/FOTOGALERIE/ V Přepychách na Rychnovsku to žije za každého času a platí to i o tom dušičkovém. V sobotu 6. listopadu lákaly na stezku odvahy a nebyla jen tak ledajaká, návštěvníky vtáhla až do starého Egypta.

Ze stezky odvahy V Přepychách se nebojíme. Na akci pozvala kulturní komise obce. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Děti, které se i s lampiony vydaly na stezku ozářenou světly loučí i stylově laděnými lucernami, potkávaly mumie, které pro ně měly připraveny na několika stanovištích úkoly. Jednu mumii si zkusily i zafáčovat. Po cestě mohly vidět dokonce pyramidu, sfingy či Anubise, dozvěděly se o symbolech starého Egypta a nakonec se dočkaly i zasloužené odměny v podobě balíčku. Účastníci pak měli příležitost občerstvit se u samotných vládců Egypta. Součástí programu bylo také vyhlášení vítěze nejkrásnějšího výtvoru z dýně. Ty už nějaký čas krášlí přepyšskou náves u rybníku sv Jána.