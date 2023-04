Skatepark v Rychnově nad Kněžnou se slavnostně otevřel před téměř jedenácti lety. Překážky tak po letech provozu už potřebují rekonstrukci. Oprava bude stát přes půl milionu korun.

Skatepark v Rychnově nad Kněžnou se otevřel v říjnu 2012. | Foto: Kamila Císařová

Kvůli rekonstrukci překážek se rychnovský skatepark dočasně uzavřel veřejnosti. "Od 3. do 28. dubna se budou rekonstruovat překážky. Po více než 10 letech svého provozu je potřeba některé prvky ve skateparku opravit tak, aby byly bezpečné a vyhovovaly potřebám mladých sportovců," uvedlo město Rychnov nad Kněžnou na svém facebooku.

Rychnovský skatepark se slavnostního přestřižení pásky dočkal v říjnu 2012. Otevřel se tehdy o více než čtrnáct dní dříve, než bylo původně v plánu.

Vzkříšená i omšelá krása Rychnova. Projděte si jeho nejpůvabnější zákoutí

Rekonstrukce překážek bude stát více než půl milionu korun bez DPH. Částka s DPH podle smlouvy o dílo činí 673 tisíc korun. "Částečně přispěla společnost Škoda Auto," informovalo město. Podle darovací smlouvy dá firma na rekonstrukci překážek dar ve výši až 300 tisíc korun.

Rekonstrukci překážek provede vamberecká firma Parkpilot - Zdeněk Kotyza.

Čapí reality show opět začíná. Nahlédněte do života čápů na rychnovském komíně

Jedna z překážek nedávno prošla opravou i ve skateparku v Kostelci nad Orlicí. V budoucnu chce město areál oplotit. Jenže skejťáci a bikeři by ocenili spíš toalety, které v areálu chybí, to potvrdila i anketa Deníku, pro toalety bylo 52 procent všech hlasujících. Plot by přivítalo pouze 5 procent účastníků ankety.