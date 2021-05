Spíš jako na tankodromu si připadají řidiči překonávající železniční přejezd při vjezdu do Opočna ve směru od Českého Meziříčí. Ten další, který kříží cestu k vlakovému nádraží, je na tom podobně.

Železniční přejezd u Opočna. | Foto: Deník/Jana Kotalová

"Kdy dojde na šílený přejezd u nádraží? Řeší tuto oblast město, když je to v jeho katastrálním území, nebo už kraj? Každopádně teď je to poprvé, co jezdím dobrovolně rád spodem," upozorňuje například Šimon Hájek na tristní stav nerovné silnice, která je navíc děravá jak řešeto.