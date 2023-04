Přednáška v kostelecké knihovně přenese do zakázané zóny Černobylu

Příští týden 26. dubna tomu bude už 37 let, co na území tehdejšího Sovětského svazu došlo k výbuchu, který otřásl nejen jadernou elektrárnou Černobyl, ale posléze i celým světem. S ředitelem rychnovského Muzea a galerie Orlických hor Tomášem Zelenkou se můžete ve čtvrtek 20. dubna pomyslně do těchto míst přenést. Kostelecká městská knihovna zve od 17 hodin na jeho přednášku.

Okolí katastrofy se proměnilo v mrtvou zónu. | Foto: archiv pořadatele