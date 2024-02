/FOTO, VIDEO/ Areál v provozu, ale večerní lyžování do odvolání zrušeno - takový vzkaz mají pro své návštěvníky provozovatelé Skiareálu v Sedloňově. Lyžařská centra v Orlických horách letos bojují s nedostatkem přírodního sněhu a teplotami, které technickému zasněžování příliš nepřejí. Přesto se provoz snaží udržet. Otevřeno má, i když rovněž bez večerního lyžování, Skiareál Olešnice v Orlických horách. Přečtete si, jaké podmínky hlásí další místa.

První den lyžování v lyžařském areálu SKIOZ v Orlickém Záhoří | Video: Michal Fanta

V pátek proběhla v rámci možností úprava sjezdovky v Bartošovicích v Orlických horách, v současné době leží na polovině sjezdovky a v prostorách školičky přibližně 40 centimetrů technického sněhu. Lyžuje se rovněž na Šerlišském Mlýnu, ve Zdobnici a v Černé Vodě.

V novém Skiareálu v Orlickém Záhoří, které disponuje jednou z nejdelších sjezdovek na české straně Orlických hor, se lyžuje každý den od 8.30 do 16 hodin.

„Modrá, červená i černá sjezdovka je připravená a otevřena. V provozu jsou obě lanovky. Pro začátečníky máme výukové hřiště KIDDO, kde se můžete učit na lyžích i snowboardech. V provozu je i Půjčovna a Servis. I dnes nás čeká večerní lyžování od 18.00 do 21.00 hodin,“ hlásilo v pátek Skicentrum Deštné v Orlických horách s tím, že na černé sjezdovce je počítat s tréninky dětí. Kvůli nim bude pro veřejnost uzavřena v pátek od 14 do 16 hodin a v sobotu a neděli od 8.30 do 9.30.

Už to frčí. Nový lyžařský areál v Orlickém Záhoří vzali návštěvníci útokem

Skicentrum Říčky zahájilo páteční provoz s jasnou oblohou a dvěma stupni nad nulou: „Sjezdovky jsou upravené s maximální péčí. Na modré leží 60 cm, na červené 40 cm a na černé až 80 cm technického sněhu. Z přepravních zařízení vás také během dnešního dne vyveze na začátek sjezdovek šestisedačková lanovka s bublinou. V prostoru Bobíkovy výcvikové louky vás potom čeká 100 m dlouhý pohyblivý koberec a také kolotoč. Na cvičné louce měříme 60 cm sněhu. K dispozici je dále kompletní nabídka doprovodných služeb jako je ski servis, půjčovna s úschovnou, lyžařská škola a občerstvení.“

Při nákupu skipasu na e-shopu tady můžete ušetřit 5 procent.

Běžecké stopy jsou neupravené, v hřebenových partiích jsou prý sjízdné s vytátými místy.

Mohlo by vás také zajímat: Bývalý hotel Národní dům v Deštném se zřejmě stovky nedočká, investor představí své plány s ním