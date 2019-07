Spolek Doteky naděje, z. s. a Senioři ČR z.s., zvou na Prázdninové putování. Ve středu 24. července s nimi můžete vyrazit jen za humna. A to do Nového města nad Metují, kde se účastníci projdou lipovou alejí a zámeckou zahradou.

Novoměstský zámek | Foto: Archiv MěÚ

„Nebude chybět ani to, co k naším společným výletům patří, a to je návštěva cukrárny. Jestli se k nám chcete tentokrát přidat, tak na vás budeme čekat ve 14.30 na autobusové zastávce před hotelem Dobruška,“ zve za pořadatele Renata Moravcová.