Prázdninové hrátky v knihovně

Vědomostní hrátky, výtvarná dílna, společenské hry i pohádkové hrátky s tombolou - to vše ve středu čeká na návštěvníky v dětském oddělení Městské knihovny v Týništi nad Orlicí, a to od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Dagmar Smolíková

Celý červenec a srpen se tu navíc roztáčí kolo štěstí.

Autor: Jana Kotalová