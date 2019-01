Hradec Králové – Někteří lékaři a především sestry z Fakultní nemocnice Hradec Králové se ocitli v roli pacientů. Nepříjemná situace se dotkla dvou klinik, kde museli na přechodnou dobu přistoupit ke snížení počtu pokojů.

Chřipková vlna, která v posledních týdnech nabrala na síle, už dolehla také na sestry a lékaře v hradecké fakultní nemocnici. „Museli jsme na některých odděleních přistoupit ke snížení počtu obsazených pokojů. Lehčí případy byly propuštěny do domácího ošetřování a nové pacienty nenabíráme,“ uvedl náměstek ředitele Zdeněk Tušl. Situace se dotkla dvou klinik.

Větší nemocnost panuje především mezi sestrami. V omezeném počtu by nezvládly starat se o stejný počet osob, proto musela nemocnice sáhnout po tomto řešení. „V tuto chvíli to není ještě kritický stav. Zvládáme vše bez velkých obtíží. Nemocní jsou jedinci, žádné velké skupiny pracovníků. Přistoupili jsme jen k drobným úpravám,“ hodnotí situaci ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Roman Prymula.

Pro případ nečekaného nárůstu počtu nemocných zdravotníků má špitál krizový plán. „Museli bychom změnit náplň činnosti oddělení. Zachována by byla ta kritická, která musejí fungovat. Lékaře a sestry bychom přeřadili tam, kde by bylo potřeba,“ nastínil možnosti Prymula. Poznamenal, že nemocnice je velký komplex s množstvím zaměstnanců. Žádat o výpomoc z jiných špitálů by tak podle nej nebylo nutné.

V současnosti podle lékařů mezi nakaženými převládá vir prasečí chřipky. Jednotliví pacienti se však už na jeho přítomnost netestují. „Léčba je stejná, tudíž to není nutné. Přistupuje se k tomu jen u vážných případů,“ vysvětlil Roman Prymula.

Podle posledních údajů Královéhradecké krajské hygienické stanice se počet nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou zvýšil na 1955 případů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.