Hradec Králové - Jako odříznuté od okolního světa si mohou připadat děti z Dětského diagnostického ústavu v Plotištích nad Labem.

Poté, co se u nich naplno rozhořela chřipková nákaza, která postihla téměř třetinu osob v ústavu včetně personálu, vyhlásil ředitel přísnou karanténu.

„Podle posledních informací onemocnělo šestadvacet dětí a devět dospělých. Osm dětí skončilo v nemocnici,“ uvedl ředitel Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Ivan Kučera. U dvou ratolestí byla navíc potvrzena nákaza prasečí chřipkou.

„Museli jsme oddělit zdravé děti od těch nemocných. Vyžádalo si to úpravy i na pokojích,“ objasnil ředitel dětského diagnostického ústavu Pavel Janský.

Ústav přestal přijímat nové děti a zároveň žádné z těch současných nesmí být propuštěno. „Panuje speciální režim. Zakázány jsou také návštěvy. Nikdo nesmí opustit areál. Děti se pohybují buď v budově, nebo na našem pozemku,“ doplnil Janský.

Kdy však velmi přísná opatření skončí, si netroufá odhadnou. „Budu to konzultovat s krajskou hygienou,“ říká. Situace se však pomalu uklidňuje. Alespoň u dětí. „Další nemocní nepřibyli. U personálu se teprve uvidí. Nyní jich je dvanáct,“ upřesnil Pavel Janský.

Nastavená omezení snášejí svěřenci poměrně dobře, jejich rodiče jsou na tom však podstatně hůř. „Každou neděli dopoledne chodí návštěvy. Nyní jsme je museli zrušit, což nesli rodiče špatně. Omezen musel být i telefonický kontakt, protože máme jeden telefon, z něhož děti volají, a i prostřednictvím něj by se mohla nákaza šířit,“ vysvětlil šéf ústavu. Zdroj nákazy zůstává neodhalen.

Děti nakažené prasečí chřipkou budou propuštěny

Děti z královéhradeckého diagnostického ústavu, nakažené prasečí chřipkou budou ve čtvrtek či v pátek propuštěny z nemocnice do domácího léčení.

„Průběh onemocnění je natolik lehký, že nevyžaduje delší hospitalizaci,“ řekl ve středu náměstek ředitele královéhradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl.



O víkendu bylo v nemocnici umístěno celkem osm dětí z královéhradeckého diagnostického ústavu, které trpěly vysokými teplotami. Stav čtyř z nich se už natolik zlepšil, že byly propuštěny už ve středu ráno, ostatní se vrátí do ústavu ve čtvrtek nebo v pátek.



V diagnostickém ústavu onemocněly zánětem dýchacích cest téměř všechny zdejší děti. Osm z nich, u nichž byl průběh virózy nejvážnější a měly vysoké teploty, skončilo o víkendu v nemocnici.



„Průběh onemocnění byl ale stejně jako v jiných předchozích případech bez komplikací a lehký, a to včetně dvou dětí, které byly s největší pravděpodobností nakažené prasečí chřipkou. Pacienti byli hospitalizováni na infekční klinice. Od klasické chřipky se prasečí vyznačovala hlavně rychlým nástupem,“ uvedl Tušl. Děti se nakazily v Hradci, v zahraničí nebyly.



Zatím dokonce není ani stoprocentně potvrzeno, že děti z diagnostického ústavu skutečně prodělaly prasečí chřipku. Výsledky rozborů budou k dispozici teprve v nejbližších dnech, na Pandemic A (H1N1) ukazovaly příznaky. V případě lehkého průběhu se testy navíc dělat nemusejí.



#nahled|https://g.denik.cz/17/6e/infografika_praseci_chripka_denik_clanek_hp.jpg|https://g.denik.cz/17/6e/infografika_praseci_chripka.jpg|Prasečí chřipka#

Chřipka uzavřela nemocnice

Kvůli začínající chřipkové epidemii byly pro návštěvy uzavřeny všechny nemocnice v Královéhradeckém kraji.



Jako první vyhlásila v neděli zákaz nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, v pondělí se přidal Jičín, v úterý pak zbývající zařízení – v Trunově, Náchodě, Dvoře Králové nad Labem a dokonce i Fakultní nemocnice v Hradci Králové. K opatření hygienici sáhli i s ohledem na vzrůstající výskyt pandemické (prasečí) chřipky. Bude platit do odvolání.



„Prosíme o pochopení, opatření bylo přijato ve snaze co nejvíc chránit zdraví hospitalizovaných,“ uvedla v prohlášení fakultní nemocnice.



Nemocnice v Pardubickém kraji zůstávají otevřené bez omezení, v pardubické nemocnici visí pouze kvůli chřipkám výzvy návštěvám.



V uplynulém týdnu dosáhl výskyt akutních respiračních onemocnění v Královéhradeckém kraji přes 1600 případů na 100 tisíc obyvatel. Oproti předcházejícímu týdnu to je vzestup o celou pětinu. Nejohroženější skupinou jsou nejmenší děti.

Chřipka začíná válcovat Česko

ČR – Čekárny praktických lékařů jsou přeplněné, v lékárnách se tvoří fronty, některé školy jsou zavřené, nemocnice ruší návštěvy.Tak vypadá současná situace v Česku, které se připravuje na chřipkovou epidemii.

Nadále zůstávají doma například žáci chebského gymnázia, olomouckého gymnázia a šumperské střední odborné školy. K lékařům za dopoledne do ordinace dorazí klidně i stovka pacientů.

Ministerstvo radí nepodceňovat

Lékárny zaznamenaly zvýšený prodej léků na nachlazení nebo imunitu. Ministerstvo zdravotnictví radí, aby lidé chřipkové příznaky nepodceňovali, zůstali ležet doma, hodně pili, větrali a spali v oddělené místnosti.

Celkový počet infikovaných pacientů prasečí chřipkou od počátku nákazy dosáhl k 12. listopadu čísla 486. „Klasickou“ chřipku si léčí desítky tisíc Čechů. (ška)



