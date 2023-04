Zázračných pramenů byste našli na Rychnovsku několik. Má ho i Dříš, část Deštného v Orlických horách, kde dnes stojí kaple Panny Marie a také křížová cesta. I když právě zdejší křížová cesta prošla od svého počátku proměnou a změnila i své místo.

Kaple Panny Marie v Dříši. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Dříš byla proslulým poutním místem a vděčila za to údajně zázračnému prameni, který dokázal uzdravit nemocného chlapce. A přímo nad pramenem vyrostla v roce 1809 kaple Panny Marie. Její výstavbu financovali Andreas Liebich a Antonín Baumhartner. A ve svažitém terénu byla vybudována díky štědrosti donátorů také křížová cesta. Bylo to v roce 1870.

"Tvůrcem byl I. Harmtan z Olešnice. Tehdy měly kamenné bloky reliéfní zobrazení, které byly v roce 1893 otesány. Místo nich byly připevněny litinové desky - dílo skuhrovské slévárny rodiny Porkertů. Poutní areál byl až do 50. let v péči věřících, ale později zpustl a zchátral. Generální rekonstrukcí prošla v polovině 90. let kaple a v roce 2006 byla přemístěna a opravena i křížová cesta," připomíná historii kaple a křížové cesty v Dříši publikace Deštné v Orlických horách na starých pohlednicích.

Léta nezájmu, anebo zájmu těch nepravých se na křížové cestě smutně podepsala.

"Z původních litinových desek křížové cesty zůstaly jen dvě, proto byly nahrazeny replikami," doplňují autoři již zmíněné publikace.