Vedoucí pracovníci domovů jsou pak i mimo pracovní službu 24 hodin nepřetržitě v pohotovosti na telefonu. Na svých bedrech přitom mají i péči o vlastní rodinu a v době, kdy jsou školy zavřené, se musí s dětmi každý den učit. Řada zaměstnanců je vyčerpaná, kvůli nedostatku pracovních sil je tu pak citelně znát každý výpadek.

"Jsme posíleni o studenty humanitních oborů, dva jsme dostali prostřednictvím krajského úřadu a jeden se nám přihlásil sám. Jsou placeni jako brigádníci," říká ředitelka Domova Jitřenka v Opočně Kamila Vilímková.

Strach mají všichni

Strach mají všichni, zaměstnanci sociálních zařízení, aby se nenakazili a nákazu nepřenesly na klienty, o něž se starají. Ještě hůře pak ohrožení vnímají sami senioři, kteří se ze dne na den ocitli v izolaci. Mají obavy o své zdraví i o zdraví členů rodiny, kteří za nimi už několik týdnů nesmí. Kvůli novému nařízení je navíc zrušeno i společné stravování v jídelnách, společné aktivity, senioři by se neměli potkávat ani na chodbách.

V Jitřence proto podobně jako v jiných zařízení nabídli rodinám, aby jim pořídily chytré telefony a mohly se s nimi spojit prostřednictví videohovorů. "Spojení s rodinami a povzbuzení je pro naše klienty hodně důležité," vysvětluje ředitelka domova. Domovy důchodců musí rovněž vyčlenit volná lůžka v izolaci pro případy nakažení koronavirem.

"Máme možnost vyčlenění čtyř lůžek, což v podstatě odpovídá požadovaným deseti procentům kapacity, ale máme problém s vyčleněním personálu jen pro ošetřování nakažených. Jsme malokapacitní zařízení a představa pana ministra, že někde najednou seženeme další jednu nepřetržitou směnu, která nám vykryje nakažené klienty, je absolutně scestná. Možná to funguje v nemocnicích, kde zavřou nějaké oddělení, ale určitě ne v sociálních službách," upozorňuje Kamila Vilímková.

Domovy trápí nedostatek prostředků

I tady se řeší nedostatek ochranných prostředků. Například ochranné brýle tu jsou k dispozici jen dvoje. "V pondělí jsme dostali nějaké respirátory, roušky, počet respirátorů vychází asi tři kusy na zaměstnance. Moc jich není, ale používat je budeme jen v případech, že dojde k podezření na nákazu nebo se nákaza potvrdí.

Situaci bychom pak řešili urgentně přes krajský úřad, který by nám ochranné prostředky ve větší míře dodal, jak přislíbil. Jinak samozřejmě sháníme dál, mám přislíbené brýle, dokonce i ochranné štíty, které nám vyrobila průmyslovka v Dobrušce. Sháníme dezinfekci všude možně, jednorázové ochranné obleky. Město se nám snaží pomáhat, co to jde. Ale těch možností také moc nemá," popisuje strasti posledních týdnů ředitelka Jitřenky.

Aby jich nebylo málo, opočenský domov pro seniory navíc v době nouze obdržel do firmy Sodexo stejně jako několik dalších zařízení v okolí výpověď smlouvy o stravovacích službách. Firma zajišťuje i školní stravování a po uzavření škol byl zřejmě pro ni provoz nerentabilní. "Máme domluvené setkání, budeme jednat o možnosti prodloužení smlouvy," dodává Kamila Vilímková.