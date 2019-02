Díky rozvíjející se průmyslové zóně Solnice - Kvasiny je Rychnovsko nazýváno průmyslovým tygrem. Přesto se úbytek obyvatel nevyhnul ani tomuto regionu. Na začátku letošního roku zde žilo 77 917 lidí, o sedmašedesát méně v porovnání s údajem předchozího roku. Sousední Náchodsko přitom opustil téměř trojnásobný počet lidí - 186.

Je zajímavé, že úbytek zaznamenalo i město Solnice v sousedství Škodovky - o devětadvacet lidí. O vůbec největší počet obyvatel však přišlo Týniště nad Orlicí - o třiapadesát.

Rychnovsko sice patří k regionům, které se pyšní jednou z nejnižších nezaměstnaností v celé republice, ale má i své problémy. Zaměstnavatelé zde jen horko těžko shánějí nové pracovní síly a chybí zde i dostatečná nabídka volných bytů.

Rychnovsko trápí nedostatek zájemců o práci v mnoha profesích.

Kuchaři dezertovali do automobilky

„Kuchař a číšník jsou profese, které se špatně shání, a to už delší dobu. A někteří kuchaři odešli do automobilky. Takže se problém prohloubil. Měli jsme potíže. Teď jsme dorovnali stav, ale rok, rok a půl jsme hledali někoho, kdo by se k nabízené pozici kvalifikovaně postavil. Jeden však vypadne a budeme na tom stejně. Lidé v těchto oborech nejsou,“ říká Jiří Povolný ze společnosti Horská chata, která provozuje Srub Karolina v Deštném v Orlických horách.

Také některá města si stěžují, že do výběrových řízení se už nehlásí tolik uchazečů o nabízené pozice jako dřív.

Nejvíce obyvatel přibylo v Potštejně

Ne všude však lidé ubývají. Některé obce na Rychnovsku jsou pro lidi zřejmě přitažlivější než leckteré město. Jako třeba Potštejn, který je častým cílem nejen výletníků. Pro turisty je největším magnetem kromě místního hradu také zámek. Potštejn se však stal v loňském roce novým domovem pro šestatřicet lidí. Většina z nich se ovšem nepřistěhovala. Jen zdejší obyvatelé v příjemném prostředí zatoužili po dalších dětech.

„Za loňský rok se tu narodilo devatenáct dětí. A důvodem, proč se sem další lidé stále stěhují, je určitě také nová bytová výstavba,“ je přesvědčena pracovnice evidence potštejnského obecního úřadu.

Na druhém místě v nárůstu obyvatel na Rychnovsku skončilo České Meziříčí, kde na začátku letošního roku žilo o šestadvacet lidí více než o rok dříve.

Třetí příčka patří Javornici s ročním přírůstkem jednadvaceti obyvatel.

Do Meziříčí lákaly levné pozemky

Do narůstajícího počtu obyvatel Českého Meziříčí se zřejmě nejvíc promítla nová zástavba. Jak je patrné i odjinud, byty jsou pro obyvatele nejspolehlivějším lákadlem.

„Ten trend je tady dlouhodobý. Máme tu novou lokalitu V Poli, kterou se nám daří zalidňovat. Už je tam asi padesát domů. Za posledních pět let nám tady přibyla spousta lidí.

Za posledních patnáct let přibylo v Českém Meziříčí přes sto popisných čísel. Hlavním důvodem, proč právě tady lidé nakupovali pozemky, bylo to, že byly citelně levnější než v okolí.

Je tu také, myslím, dostatečné kulturní vyžití. Každý si tu něco najde.

Máme tady kino, divadelní spolek a potom ještě další zájmové spolky, které dokážou obohatit kulturní život v obci – třeba myslivce, sokoly nebo dobrovolné hasiče. Prostě to tu žije,“ vysvětlil místostarosta Českého Meziříčí Jan Rejchrt, proč právě tady počet obyvatel dál stoupá.