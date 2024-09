Je pondělní dopoledne, něco po deváté hodině. Řeka Orlice se u Týniště nad Orlicí rozlévá do širokého okolí. Obrovská masa do hněda zbarvené vody se rozprostírá v celém prostoru mezi Týništěm a Albrechticemi. Cesta k nim je v tu dobu odříznutá, auta tudy nesmí kvůli zaplavené vozovce v Mostecké ulici. Nejen vysoká hladina Orlice, která je v 9 hodin stále na 389 cm, o více než tři metry výše než přesně před týdnem, přidělává starosti. Ve vodě se ocitl starý rodinný dům v Turkově ulici, v němž bydlí s manželkou Jan Mádle.

Je to nedaleko centra Týniště nad Orlicí, kousek od paneláku, oproti němu však stojí o pár metrů níže. Nebo - spíše řečeno - se topí.

„Vzácně jsme tady nebyli jednou vytopení, ale jinak to je s pravidelností každý rok,“ svěřuje se se smutnou zkušeností Jan Mádle, zatímco přešlapává v chladném počasí na okraji špinavé laguny v gumových pantoflích a kraťasech.

V pantoflích ji také překonává, aby se k domu vůbec dostal. Holínky už stejně nestačí. Dům a zahradu zaplavila voda z odlehčovače říčního kanálu Alba.

„Je nám zima, jsme naštvaní, nicméně nic s tím neuděláme. Ono v tomhle korytu je vždycky čůrek, že by se v tom neutopilo koťátko. Nicméně támhle odsud jsou svedeny trubkou mokráče z půlky Týniště a když zaprší, tak tam to je hukot, jak peřeje. Celý se to naplní vlastně tím, že se to koryto vůbec neudržuje, z jedné třetiny to je úplně zašpiněné a té vody se tam vejde daleko méně,“ popisuje.

Upozorňuje také na opačnou stranu domu směrem k silnici: „Támhle vede trubka do slepého ramene, ale ta je docela zajímavě vedená do kopce, že vlastně ani neplní svůj účel. Na to jsem poukazoval už před pěti sedmi lety, že nám to ten dům ničí. Nikoho to nezajímá.“

Většinou to odnese ložnice, linka, sporák

Na pantoflích má nápis Smile. Do smíchu jemu ani jeho manželce ale rozhodně není.

„Máme vodu v baráku. Den po Štědrém dnu nám tady voda visela týden, loni to bylo 30 čísel. Hrozný. Týden jsme chodili v holínkách doma. Teď tam máme tak pětatřicet, čtyřicet,“ popisuje.

Když přijde vytrvalejší déšť, usnout nejde. A nejde jen o přípravu na to, co nezbytně bude následovat.

„Jsou věci, které se uklidit úplně nedají. Většinou ta ložnice, linka a sporák. Ty to prostě odnesou. Ale ale na druhou stranu už to máme nacvičené, takže řeknu dvě tři hodinky a jsme připraveni na vodu. Když to spadne, pak přijde dvoudenní úklid, zase nakoupení nové ložnice, nových skříní, nových dveří, protože ty lepeňáky se nacucají. Teď nám tady voda stojí celý den a počítám, že ještě dva dny to tady bude stát. Možná, že to ještě o něco vyskočí,“ obává se.

Víme, když už půjde voda do baráku

Zabezpečit předem starý dům, který prý pamatuje 19. století a voda jím prošla už mnohokrát, je v takovém místě obtížné.

„Moc se to nedá. Koryto se naplní po okraj a my už máme záchytné body, kdy víme, kdy už to půjde do baráku. Nicméně ten dům už byl vytopený tolikrát, že už to jde i podlahami nahoru přes prasklý beton. Takže pytle s pískem už extra účinnost nemají. Mají jen v tom případě, že když pustím čerpadlo z okna ven a dám písek, takže se to stihne odčerpávat. Ale není to takové, že by se to dalo vzít na sucho,“ líčí strasti spojené s věčně zatopeným domem Jan Mádle.

Jan Mádle. Jeho dům v Týništi nad Orlicí opět zaplavila voda. | Video: Deník/Jana Kotalová

Žije v něm už přes deset let a kupodivu mu trpělivost ještě nedošla.

„Jednu chvíli jsem byl fakt opravdu hodně špatný. Furt to bereme jako náš domov, máme pejsky, městská policie nám je předevčírem vzala do záchytných kotců,“ vysvětluje, kde našli úkryt před velkou vodou.

V domě jsou teď jeho obyvatelé odhodláni zůstat. I přes vodu a zimu, která tu v současné době panuje. Opustit se ho bojí, aby jejich nepřítomnosti někdo nezneužil. Jan Mádle přitom připomíná, že předchozí majitelé měli při povodni v roce 1997 vodu až po okna.

Vnímá, že jinde je v současné době situace mnohem kritičtější, a s tím, co ho postihlo, je tak nějak smířen. „Jiní dopadli daleko hůř,“ dodává.