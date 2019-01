Rychnovsko – Elektronická evidence tržeb byla schválena ve sněmovně.

Ilustrační foto | Foto: čtk

Ještě letos by měla fungovat ve stravovacích zařízeních a hotelech. Pro malé živnostníky může evidence tržeb ale znamenat i zánik.

Někteří menší obchodníci totiž nebudou mít dostatečné finance na pořízení technického vybavení.

„Pro běžného živnostníka to znamená opravdu velké náklady. Na pořízení vhodného vybavení bude potřeba minimálně šedesát tisíc. Většina majitelů, kteří mají restauraci v nájmu, to nebude schopna utáhnout a budou muset bohužel i zavřít," prozrazuje Petr Pavelčák, který se pohybuje v gastronomickém průmyslu.

Ten také dodává, že nejvíce zničující bude tato změna pro malé vesnické hospody. Ví, o čem mluví, protože sám měl ještě donedávna takový hostinec na starosti.

Živnostníci zatím ale nevědí, co je čeká. Nikdo si totiž neumí představit, jak bude elektronická evidence fungovat. Pro obchodníky to ale přinese hlavně komplikace.

„Tento zákon se ani tak nedotkne restaurace, problém ale bude ve stánku s rychlým občerstvením, který na koupališti v létě běžně funguje. Nebudeme to stíhat, budeme určitě muset přibrat minimálně jednoho zaměstnance. Stejně se ale budou tvořit fronty a bude to hrozně zdlouhavé," svěřuje své obavy zaměstnanec restaurace Bazén v Dobrušce.

Právě pro stánkaře bude elektronická evidence tržeb velmi komplikovaná. Nejen že se budou tvořit fronty, někteří ale ani nemají vhodné zastřešení, takže při nepřízni počasí by se mohla pokladna také zničit.

Na zákazníky čekají dlouhé fronty

Kromě restaurací registrační pokladny neminou ani malé obchody. „Všechno vybavení budeme muset pořídit, už teď z toho mám strach, bude to finančně velmi náročné. V obchodě to bude znamenat také velké zdržení pro zákazníky. Vůbec si nejsem schopna představit, jak to bude fungovat," vysvětluje majitelka smíšeného zboží v Černíkovicích Jarmila Fňouková.

Pokud by zákon vyšel ve sbírce zákonů už v březnu, v účinnost by vstoupil k 1. listopadu. První tři měsíce od tohoto data budou pod zákon spadat ubytovací a stravovací služby, následně ale přibude i velkoobchod a maloobchod.

Sněmovna schválila také doprovodný zákon, který mimo jiné zařadí stravovací služby kromě podávání alkoholických nápojů do patnáctiprocentní sazby daně z přidané hodnoty. Nyní jsou v sazbě 21 procent.

Některá místa ale přece jenom budou mít udělenou výjimku. Elektronická evidence se vyhne například bankám, školním jídelnám nebo palubě letadla. Tržby se nemají do budoucna evidovat ani z jízdného v dopravních prostředcích nebo z provozu na veřejných toaletách.

ANKETA: Jak ovlivní povinná evidence trhy?

Petr Dujka, správce zámku v Doudlebách

Vůbec si nedovedu představit, že to bude fungovat. V současné době máme na zámku dvě elektronické pokladny, je to opravdu nákladná investice. Musíte mít nainstalovaný software, který je pravidelně servisně udržován, a to se opravdu prodraží. Pokud to budou do budoucna muset splňovat i stánkaři, kteří k nám jezdí na farmářské trhy, nastanou další technické problémy. I kdybych zajistil na nádvoří zámku internetové pokrytí, stánkaři budou potřebovat také přívod elektřiny, protože počítač celý den na baterii nevydrží. Stánkařů bývá ale kolem stovky, takže to bude opravdu nákladné.

Petr Sokol, majitel ekofarmy v Rampuši

Zákon ještě v platnost nevstoupil, takže jsem se o to zatím nijak dopodrobna nezajímal. Uvidí se, jak tuto novinku přijmou restaurace. Pokud by se ale elektronická evidence opravdu nakonec týkala i trhů, pro nás to až takovou změnu znamenat nebude. Momentálně máme dvě pokladny, s kterými na trhy pravidelně jezdíme. Musíme být vždy připojeni k elektřině, protože s sebou máme chladicí boxy. Samozřejmě se to ale prodraží těm, kteří doposud elektřinu u stánku nepotřebovali. Pokud nebudeme mít připojení k internetu, mělo by se to dát zaslat do centrální evidence později .



Jak to má fungovatElektronická evidence tržeb spočívá v tom, že je evidována každá platba a zákazník obdrží od obchodníka účtenku s unikátním kódem. Postup bude takový, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím internetového připojení na server finanční správy, kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi na jeho koncové zařízení, které jej vytiskne na účtenku. Každý den půjde řádově o miliony operací, jedná se tedy o poměrně revoluční krok.



Po intenzivních jednáních s Ministerstvem financí se podařilo prosadit namísto plošného fungování postupné zavádění režimu evidence tržeb (EET) pro jednotlivé skupiny podnikatelů, kteří realizují hotovostní prodeje. Nejprve se bude týkat UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ a POHOSTINSTVÍ, ve druhé vlně by měl následovat segment MALOOBCHODU a VELKOOBCHODU, a po cca dalším roce se mají zapojit ostatní činnosti, doprava či zemědělství. Jako poslední se patrně zapojí vybraná řemesla a výrobní činnosti.



Zákon o evidenci tržeb byl schválen sněmovnou 10.2.2016 a počítá s níže uvedeným harmonogramem postupného zavádění elektronické evidence tržeb.



Přesná data zatím nejsou zřejmá, neboť procesně závisí na tom, kdy zákon vyjde ve sbírce zákonů.



Obecně k naplnění podmínek zákona o evidenci tržeb je nutné DATOVÉ PŘIPOJENÍ (internet nebo mobilní internetové připojení), které umožní se ve chvíli přijetí platby spojit s finanční správou, jež do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód. Ten bude vytištěn na účtence.



Dále je nutné ZAŘÍZENÍ (přístroj) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s finanční správou, přijmout zmíněný fiskální identifikační kód a údaje odeslat, jakož též vytisknout účtenku (kterou dostane k dispozici kupující). ⋌(eltrzby.cz)