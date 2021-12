Vládní nařízení umožňují vstup do horských středisek pouze lidem s platným očkovacím certifikátem nebo potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. Někteří lidé, kteří očkování odmítají a nemoc neprodělali, se tak musí smířit s tím, že se na svah tuto sezonu nepodívají. „Já dám letos přednost běžkám, nejsem holt privilegovaný,“ podotkl ironicky Martin S.

Navzdory pohoršení, který u části veřejnosti vyvolalo vládní nařízení, se o víkendu na hory vydaly stovky lidí. Lyžaři se u pokladen museli prokazovat dokladem o bezinfekčnosti. V Pardubickém kraji jako první zahájila sezonu Dolní Morava. Po téměř dvou letech tak pod sjezdovkou Slamník v sobotu ráno čekaly desítky lidí. „Sobotní návštěvnost se pohybovala kolem 500 až 600 lyžařů, počasí nám nakonec přálo,“ řekl marketingový ředitel resortu Tomáš Drápal.

Podle něj se však prozatím nedá srovnávat, zdali byl začátek sezony úspěšnější než v minulých letech. „Jelikož jsme letos začali lyžovat o týden, respektive o dva týdny dříve než v předchozích letech, tak srovnání s minulými roky není možné,“ uvedl a dodal, že nezbývá než doufat, že se hory stanou v zimě opět přirozeným cílem turistů. „A pokles návštěvnosti způsobený případnými omezeními bude kompenzován vyšším zájmem těch, kteří již dva roky nelyžovali,“ zmínil Drápal.

Dolní Morava první prosincový víkend spustila pouze sjezdovku Slamník, další kilometry sjezdovek už však pracovníci resortu upravují a dá se tak předpokládat, že zde brzy rozšíří provoz. „Aktuálně zasněžujeme, podmínky jsou nyní ideální,“ vysvětlil Drápal.

Další střediska otevřou do Vánoc

V jiných střediscích si lyžaři ještě počkají. Například v Čenkovicích o víkendu otevřeli zatím pouze dětský lyžařský park. „Teď se trochu oteplilo, uvidíme tedy, co nám příroda nadělí. Chceme být každopádně připraveni na svátky,“ řekl před začátkem víkendu jednatel skiareálu Čenkovice Libor Černý.

Na slavnostní spuštění vleku si alespoň čtrnáct dní počkají i na Bukové hoře. „Rádi bychom to spustili o víkendu 17. až 19. prosince, pokud tomu tedy bude vše přát,“ uvedl marketingový manažer Petr Toman.

Stejně tak čekají i vlekaři v Říčkách a Deštném v Orlických horách. Také tam v minulých dnech napadl sníh, střediskům to však zdaleka nestačí. „Kdyby napadlo půl metru, tak by nám to plány uspíšilo. Pokud půjde vše dobře, předpoklad je, že bychom mohli jet od 10. prosince,“ řekl Jan Duffek, obchodní manažer Ski klubu Ústí nad Orlicí, který provozuje ski areál v Říčkách.

Asociace horských středisek (AHS) v minulých dnech ujistila, že resorty akceptují nastavená mimořádná opatření proti šíření nemoci covid-19. „Za skiareály můžeme potvrdit, že budeme dodržovat mimořádná pravidla a kontrolovat jejich plnění u návštěvníků areálů. Chceme také pomáhat při racionálním hledání potřebných řešení,“ informoval ředitel AHS Libor Knot.

Podle asociace není lyžování epidemicky rizikové, tudíž není nutné zimní aktivity na čerstvém vzduchu omezovat nad rámec zavedených opatření. „Existence jasných pravidel pro naše lyžařské areály umožní provozovatelům i návštěvníkům se na sezonu připravit a doufáme, že přinese i potřebnou stabilitu bez hrozby případného omezování provozu,“ řekla prezidentka AHS Kateřina Neumannová.

Horská střediska podle ní vložila hodně energie a peněz do zajištění bezpečnosti. Připraveny jsou prý plošně rozestupy mezi návštěvníky, skiareály také zavedly nebo rozšířily on-line prodeje skipasů.