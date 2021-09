Letos nezvykle až na září byl přesunut termín konání tradiční Potštejnské pouti. Lákat bude od pátku až do neděle 19. září a její součástí bude připomínka 200. výročí vysvěcení zdejšího kostela.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.