Potštejn se má na co těšit. Už za pár dní tady zastaví unikátní souprava Legiovlaku, která je věrnou replikou legionářského vlaku z let 1918 až 1920.

Nejen milovníci vlaků, ale i historie si v druhé polovině července přijdou na své v železniční stanici v Potštejně. Přijede sem pojízdné muzeum Legiovlak.

„Unikátní souprava 14 zrekonstruovaných vozů, představující věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci naší zahraniční armády v Rusku v letech 1918–1920. Koleje České republiky brázdíme s naším pojízdným muzeem již desátým rokem a jeho cílem je připomenutí nejen zásadní historické zásluhy československých legionářů na vzniku našeho státu, ale také připomínka boje Čechů a Slováků po boku Spojenců ve 2. světové válce, stejně jako současná úloha Armády České republiky doma i v zahraničních operacích, a to převážně u mladé generace,“ uvádějí provozovatelé Legiovlaku.

Ten můžete navštívit v Potštejně od 23. do 28. července, vstup je zdarma. Otevírací doba pojízdného muzea je ve všední dny v čase od 8 do 18 hodin, o víkendech pak od 9 do 19 hodin.

Mohlo by vás zajímat: Dům i elektro skříně. Ikona street artu NeSpoon zahalila Vamberk do krajky