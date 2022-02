Je pondělní ráno a mobilní pošta vyjíždí na první letošní šichtu do kraje pod Orlickými horami - do Valu, Slavoňova a Mezilesí. Přes poledne se tato úřadovna na kolečkách otevírá před obecním úřadem v Bačetíně. Lidé ji prý už před rokem hodně navštěvovali a bylo jim líto, že o tuto výsadu posléze přišli. Poslední její pondělní zastávkou je sousední Kounov. Každý den od pondělí do pátku stihne obsloužit tři až pět obcí, do každé bude zajíždět jednou týdně, a to až do konce března.