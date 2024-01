Poslední lednový víkend lákal na lyže, frčelo to i v Olešnici v Orlických horách

/VIDEO, FOTO/ Okolní kopce jsou sice holé, ale to nevadí. Technického sněhu je stále dost, a tak poslední lednový víkend táhl na sjezdovky do Orlických hor. Třeba do Olešnice v Orlických horách. V neděli tu krásně svítilo sluníčko a kdo se zrovna neoddával jízdě, pohověl na lehátku pod sjezdovkou.

Z lyžování ve Ski Areálu v Olešnici v Orlických horách. | Video: Deník/Jana Kotalová