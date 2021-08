Porcinkule se vrací do Opočna, na atrakce a úvodní koncerty jedině s potvrzením

Do Opočna se po roce covidem vynucené odmlky vrací tradiční Porcinkule. Proběhne od pátku 30. července do neděle 1. srpna. Na návštěvníky čekají tradiční atrakce na Kupkovo náměstí, v Zámecké ulici a také pestrý hudební program na Trčkově náměstí, v němž se první den představí kapely Jelen, Poetika a Band-a-SKA, v sobotu Kern, Pink Floyd Czech a Čí je to vina, na závěr pouti pak Fleret a Creedence Cleawater Revival.

Porcinkule v Opočně | Foto: Archiv

Návštěvníci všech atrakcí a úvodních koncertů na Trčkově náměstí starší 6 let však musí dodržovat platná protiepidemická opatření. Při vstupu jsou povinni prokázat svou bezinfekčnost potvrzením – očkování (14 dnů po druhé dávce), v případě prodělané nemoci (180 dnů), absolvování testu s negativním výsledkem (antigen platí 72 hodin, PCR 7 dnů). Splnění není možné doložit čestným prohlášením. Město Opočno proto zajistilo mimořádnou možnost antigenního testování ve dnech: čtvrtek 29. 7. 2021 od 19.00 do 20.00 v Kodymově národním domě, pátek 30. 7. 2021 od 16.00 do 18.00 v Informačním centru na Kupkově náměstí a sobota 31. 7. 2021 od 9.00 do 11.00 v Informačním centru na Kupkově náměstí. Veškerý ostatní pohyb po venkovním prostranství je bez mimořádných omezení či kontrol. Účast na bohoslužbách se řídí běžnými aktuálními pravidly.