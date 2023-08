Tradiční opočenská pouť Porcinkule se koná od pátku 4. do neděle 6. srpna. Atrakce budou v provozu ještě v pondělí 7. srpna, a to s výraznými slevami. Letos na návštěvníky čeká několik nových lákadel. Tím hlavním je největší vyhlídkové kolo v České republice. S výškou 40 metrů nabídne jedinečné výhledy na Opočno a okolí.

„Vyhlídkové kolo je v České republice zcela výjimečně, většinu času je v provozu v zahraničí. Do Opočna putovalo až od polské Poznaně. Vstupenka bude stát 120 korun a děti do pěti let mají vstup v doprovodu zdarma. Kolo jsme přivezli i proto, že letos je to třicet let, kdy můj tatínek pan Dykovský ze Smiřic s atrakcemi v Opočně začínal. Teď už sem jezdí jeho vnuci, sourozenci Dykovští,“ říká za provozovatele atrakcí Monika Růžičková v tiskové zprávě Informačního centra Opočno.

„Kromě vyhlídkového kola budou na Porcinkuli i další novinky. Návštěvníci se mohou těšit třeba na italskou horskou dráhu Jungle coaster s otáčejícími se sedačkami nebo adrenalinový, 45 metrů vysoký, Booster. Chybět ale nebude ani tradiční autodrom a další atrakce pro všechny věkové kategorie,“ dodává Monika Růžičková. Zároveň děkuje vedení Opočna, že umožnilo instalaci atrakcí v dostatečném předstihu. Je totiž časově dost náročná. K postavení vyhlídkového kola musel dokonce přijet jeřáb.

Hudební program nabídne v pátek od 19 hodin legendární skupinu Katapult, kterou doplní Komunál a maďarští Kiss Forever Band. Vstupenky bude možné koupit na místě za 300 korun, v předprodeji jsou v Informačním centru Opočno a v sítí xticket.cz za 250 korun.

V sobotu vystoupí od 19 hodin skupiny Botox, Poetika, Alžběta a Čí je to vina? Nedělní hudební program začne už v 16 hodin a představí se skupiny Tempus a Marien. Nedělní hudební produkci završí ve 20 hodin koncert skupiny Ready Kirken, který pro návštěvníky připravila jako poděkování provozovatelka atrakcí Lunapark Monika Růžičková. Na sobotní a nedělní koncerty je vstupné dobrovolné.

V neděli program doplní ještě výstava historických vozidel v zahradě kapucínského kláštera.

V době konání Porcinkule dojde k uzavření centra Opočna pro veškerou dopravu. Autobusové zastávky se přesunou do Nádražní ulice. Zákaz parkování na některých částech Kupkova náměstí začal platit už 30. července. Více o dopravních omezeních v souvislosti s Porcinkulí se dočtete na webu města.

