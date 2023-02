Před dvěma lety si obyvatelé téhož domu mohli nakonec při vší smůle oddechnout, bylo to jednoho dubnového večera roku 2021, když uslyšeli podivný zvuk, který prý zněl jako dusot koní. V opěrné zdi kousek od domu zela velká díra a nato se začala hroutit. Naštěstí jen na zahradu. Loni v září byla vystavěna zeď nová, ze ztraceného bednění, jenže nevydržela a minulý čtvrtek dopoledne napáchala mnohem větší škody. Nikoho nezranila, ale dům je na odpis a rodina, která ho obývala, tak rázem přišla o střechu nad hlavou.

V Rychnově nad Kněžnou se zbortila opěrná zeď na dům. Je neobyvatelný

Město obratem nabídlo náhradní bydlení v městském bytě, ale jde jen o dočasné řešení. Mluví se o tom, že poškozený dům nejspíš čeká demolice.

"Zatím se s tím nic nedělá. Bohužel. My jako rodina jsme rozdělená po známých a co se týče náhradního bydlení, tak ano, je to dočasné. Nejsou tam vyhovující podmínky na domov pro malé děti. Takže jsme se takhle rozdělili, ale není to na stálo. Holky potřebují stálé zázemí a ne se pohybovat po známých. Je to hodně těžké tuhle situaci zvládat," svěřil se Deníku Petr Stibor, ovdovělý otec čtyř dětí, který žil v domě v nájmu.

Dům v Krocínově ulici je na odpis.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Policie se už touto záležitostí zabývat nebude.

"Policisté byli přivoláni k zajištění místa havárie a poskytnutí součinnosti dalším složkám integrovaného záchranného systému. V tuto chvíli událost dále neprověřujeme, jelikož nebylo zjištěno, že by se mohlo jednat o protiprávní jednání," sdělila policejní mluvčí Lucie Konečná.

O minulém víkendu se zřítila také část kamenné zdi za budovou Základní školy a Praktické školy nedaleko odsud. Asi kubik zdiva spadl na sousední soukromý pozemek, kde ale větší škody nezpůsobil. Podle vyjádření vedoucího rychnovského odboru správy nemovitostí Milana Bělky pro server Orlicky. net poškozenou plochu školního dvora oddělují zábrany a další postup určí statik.