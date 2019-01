Rychnovsko – Po letošní dlouhé zimě vydatné na kalamity se sčítají první škody, které v lesích napáchaly přívaly sněhu. Loňský říjnový sníh způsobil v několika oblastech Rychnovska nejvíce škod za celou zimní sezonu. Polámané stromy a větve se budou místy odklízet až do června.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Veřejnost do lesů nemůže vstupovat

Nejhorší situace panuje v revíru Kostelce nad Orlicí ve Velkém lesu a v okolí Jahodova, kde do lesů ještě dnes nemůže veřejnost vstupovat. „V okolí Kostelce byl objem škod na lesních porostech vyčíslen na dvacet pět tisíc metrů krychlových dřeva. Jedná se o vrcholové zlomy v borových porostech. V lokalitě Jahodov bylo poničeno šest tisíc kubíků dřeva, tuto kalamitu způsobil ještě loňský říjnový sníh. V uvedených místech byl dokonce orgány státní správy v průběhu zimy vyhlášen zákaz vstupu veřejnosti do lesa, který neustále trvá,“ upozornil na situaci mluvčí Lesů České republiky Zbyněk Boublík.

Odstraňování následků v lesích začalo bezprostředně po kalamitě. „Předpokládáme, že podstatná část by měla být zpracována do konce června. Některé porosty budou muset být zcela vytěženy a holiny opětovně zalesněny,“ doplnil Boublík.



Úklidu stromů stále brání sníh

Do práce se nyní dávají i soukromí vlastníci lesů na Rychnovsku. Škody po zimní kalamitě však ještě sečtené nemají. „Největší škody jsou z prvního sněhu na podzim, poškozené jsou hlavně listnaté porosty, sníh totiž přišel příliš brzy, když ještě bylo na stromech listí. V současné době budeme situaci mapovat. Zatím nás brzdí sníh, jakmile to bude možné, začneme v lesích pracovat,“ potvrdil správce Kolowratských lesů Libor Krček.

S poškozenými stromy se začínají vypořádávat i Lesy Janeček. „Na hřebenech to vypadá celkem dobře, horší to je v nižších oblastech. Na horách je stále ještě osmdesát centimetrů sněhu, takže tam zatím uklízet nemůžeme. V nižších polohách už lesy upravujeme, pálí se klestí, příští týden začneme zalesňovat. Od šesti set metrů nad mořem se ještě nedá nic dělat, s úpravami tam vždy začínáme až v dubnu nebo v květnu,“ informoval o současném stavu správce Lesů Janeček Jiří Zatloukal.

Gabriela Štěrbová