Jana Kotalová dnes 14:16

Už od pondělí přispívají dárci v Dobrušce do sbírky určené lidem zasaženým povodněmi, a to v bývalých prostorách Komerční banky každý den od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin. Pomoc se shromažďuje i na dalších místech Rychnovska.