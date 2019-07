/FOTOGALERIE/ Zástupci kraje, města Rychnov nad Kněžnou i místní nemocnice usilují o to, aby stát neotálel, dostál svému příslibu a investoval v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny Solnice - Kvasiny do modernizace rychnovské nemocnice.

Jedná se o projekt za 400 milionů korun. Adam Vojtěch, který nyní znovu zavítal do rychnovské nemocnice, přislíbil, že věc projedná s ministryní financí Alenou Schillerovou a zkusí najít řešení v podobě rozložení dotace do několika let.