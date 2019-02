Rychnov nad Kněžnou – Pořádná automobilová tlačenice, tak to vypadá u novéhkruhového objezdu ve špičce. Auta se tu často štosují, může za to především nedaleká světelná křižovatka „U Kněžny", ale také nové obchodní centrum, které vyrostlo místo továrny Maja.

Kruhový objezd v Rychnově nad Kněžnou | Foto: B. Zemanová

„Je to tu doslova o nervy. Často se stává, že musím zastavit ještě před kruhovým objezdem, jelikož od něj až po semafory je kolona,“ rozčiluje se Michal Pavel, který jezdí přes Rychnov do práce. Podle jeho úsudku je nejhorší dobou na průjezd pátek odpoledne.



„Auta stojí v obou směrech, lidé jedou z práce a navíc se často stavují na nákup. Výjezd z kruhového objezdu k supermarketu je úzký. Místo je ucpané,“ popisuje řidič.



Není sám, kdo si všiml, že je s průjezdem v určitých hodinách problém. „Raději tudy už nejezdím. Objíždím křižovatku kolem společnosti Fab, je to určitě rychlejší. Automobily se někdy zaseknou přímo na kruháku,“ popisuje Kateřina Novotná, které na řidičáku „zaschlo razítko“ teprve nedávno.



„Bojím se tudy projíždět, jelikož jsem řidič začátečník a v pomalé koloně se necítím zrovna nejlépe,“ poznamenává. Ucpaný kruhový objezd však není jediným problémem, který řidiče v tomto místě trápí.



Před „kruhákem“ totiž také přechází chodci. Podle policejní mluvčí Aleny Kacálkové si je policie vědoma, že chodci přecházejí, kde nemají.



„Lidé přebíhají silnici po celé úrovni supermarketu. Přechod pro chodce na světelné křižovatce, povinnost chodce, je-li v dosahu 50 metrů, je přecházet přes něj. U Úřadu práce je místo pro přecházení ,“ popisuje.



Místostarostka okresního města Michaela Zimová prý o dopravní situaci kolem objezdu

ví své. Sama tam ve špičce projížděla. „Není to podle mého názoru ale nijak drastické. Kdyby tam kruhový objezd nestál, bylo by to mnohem horší," poznamenává.

Podle jejích slov by pak nastal problém s vyjížděním a vjížděním k novým obchodům. „Komplikace by to byla i pro odbočování na směr Synkov-Slemeno a opačně," popisuje.

Problém je s celým průjezdem městem

Dříve byla prý často ucpaná komunikace u nádraží a také kruhový objezd pod Budínem. Řidiči tudy totiž jezdili, aby se vyhnuli původní křižovatce u Maji. Místo ní nyní kruhový objezd stojí.

Ve špičce však není problém jen u něj, ale po celé délce silnice 1/14, která prochází okresním městem. Kolony se tvoří například i u železničního přejezdu poblíž nemocnice.

Pomoci by podle Michaely Zimové mohl pouze obchvat města. O něm se prý uvažuje již mnoho let. „Město jeho výstavbu nemůže nijak ovlivnit.

Silnice 1/14 patří Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Tomuto tématu se věnují zastupitelé často. Rychnov však může pouze na ŘSD jen apelovat a například blokovat pozemky, kudy by mohl případný obchvat vést," dodává místostarostka.

K dopravní nehodě zatím nedošlo

Z informací, které Rychnovskému deníku poskytlo ŘSD vyplývá, že se zatím obchvatem Rychnova nezabývá a plány nenabývají jasnějších obrysů.

Ačkoli je průjezd Rychnovem podle některých řidičů komplikovaný, dopravní nehody se tu nestávají příliš často. „Na zmíněném kruhovém objezdu k dopravní nehodě zatím nedošlo," prozradila policejní mluvčí Alena Kacálková.