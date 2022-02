"U našich ukrajinských zaměstnanců jsme zjišťovali konkrétní situaci, protože každý pochází z jiné části země. Zaznívaly především žádosti dostat rodinné příslušníky do bezpečí. Jsme připraveni proto zajistit jejich bezpečný odvoz do Česka," přiblížil náplň setkání ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek. Nemocnice objednává mikrobusy, řeší časový harmonogram transportu. Vyzvednutí rodinných příslušníků by probíhalo na slovenských hranicích. Další postup bude jasný v neděli, kdy má vedení nemocnice domluvenou další schůzku s ukrajinskými zaměstnanci.