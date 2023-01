Stovky dobrovolníků se i letos zapojily do Tříkrálové sbírky v Dobrušce a okolí. Jsou mezi nimi i pomocníci až z Holandska, kterým tradice tříkrálových obchůzek učarovala.

"Ujeli 1100 kilometrů, aby nám pomohli. To, že přijeli, je založeno na našem osobním přátelství. Když tady jednou byli a viděli Tříkrálovou sbírku, byli okouzleni a nadšeni. Říkali, že by se sbírkou také rádi nějak pomohli. Neumí česky, nemohou tak, bohužel, chodit jako vedoucí skupin, takže dělají taxikáře skupinkám a koledníkům, kteří mají rajóny vzdálenější, pomáhají s přípravou chlebíčků nebo myjí nádobí po guláši, který pro děti připravujeme," líčí ředitelka Farní charity v Dobrušce Jana Poláčková.

Taxíkář pro krále je z Holandska

"Svátek Tří králů u nás známe, ale ne takovouto tradici, která má v České republice tak velkou popularitu," vysvětluje Antoon van Eijh, který se rád do Dobrušky vrací už od roku 1992, kdy se tu seznámil se skauty, ale i s Janou Poláčkovou, která tehdy pracovala na městě. Dobruška tenkrát neoficiálně navázala s Holanďany přátelství a to trvá dodnes.

"Jezdím sem se ženou a s přáteli. Chtěli jsme pro Tříkrálovou sbírku něco udělat. Speciálně mě baví, že mohu vozit autem děti a vedoucí skupinek a ne všichni umí anglicky. Užívám si to. Teď jsem vezl jednu holčinu do Chlístova, anglicky neuměla, říkala mi jen: nalevo, napravo," vypráví čerstvý zážitek Antoon, který si během tohoto "taxikaření" pro krále rozšiřuje i svou skromnou zásobu českých slovíček. Některá se mu už vryla do paměti. "Nalevo, napravo, nádraží nebo cože?" vyjmenovává je s úsměvem.

S oblibou se vrací nejen do Dobrušky, ale třeba i do Orlických hor, kde tráví dovolenou. "Máme to tu rádi, hory v létě a tady také rádi pomůžeme," dodává.

"Lidé jsou štědří"

V sobotu vyšlo do ulic Dobrušky na 45 skupinek koledníků a jejich vedoucí. "Chodím asi už pošesté, když jsem začínala, bylo mi tak pět šest let, " vzpomíná Andrea Čubová, která na tříkrálovou obchůzku domů v Dobrušce vyrazila s kamarádkami Annou a Jiřinou. Zatímco Anna oblékla kostým krále už počtvrté, pro Jiřinu to byla premiéra.

"Lidé jsou štědří a jsou na nás hodní. Mě na tom baví to, že pomáháme a staří lidé jsou vždycky moc rádi, když k nim přijdeme, že si na ně někdo vzpomene," dodává Andrea.

V sobotu se však koledovalo nejen v samotné Dobrušce. "Celkem je v celém našem obvodu v tuto chvíli 142 skupinek v akci. Celostátní Tříkrálová sbírka se koná už od roku 2001, ale tady v Dobrušce jsme začali až o rok později. V této podobě se tady odehrává možná pět až deset let. Začínali jsme s 12 skupinkami, ale sbírka postupem času rostla. Takže jsme přibírali víc a víc obcí kolem. V tuto chvíli máme asi 30 obcí kolem a koledujeme i v Opočně, Týništi a ve všech horských oblastech v okolí Dobrušky," říká Jana Poláčková.

Tu těší, že až na poslední covidová léta, rostl i výtěžek: "Je to až k neuvěření a kupodivu na to neměly vliv ani žádné ekonomické krize nebo špatná situace mezi lidmi. V roce 2020 to bylo rekordních 802 tisíc korun. O rok později, kdy jsme nesměli s dětmi vyrazit do terénu a přispívalo se jen do statických pokladniček, to bylo 354 tisíc a v roce 2022, kdy sbírka probíhala v omezeném režimu a nechodilo se do uzavřených prostor, byl výtěžek 774 tisíc korun, což mě velmi mile překvapilo. Jsem napnutá, jak to dopadne teď."

Ze zahájení Tříkrálové sbírky v Dobrušce, fotografování před kostelem sv. Václava.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Lidí v nouzi přibylo

Jak ale zdůrazňuje, samotný výtěžek není to hlavní.

"Pro nás je prioritou to sdílení, společenství, které se při této příležitosti dá dohromady. V tuto chvíli je to 650, možná 700 dobrovolníků jenom na území, kde se koleduje pod Farní charitou Dobruška. To se mi zdá jako nejlepší zpráva současné doby, že lidé jsou ochotni věnovat svůj čas pro druhé a s koledníky vyrazí do ulic. Setkání malých koledníků s lidmi v domácnostech, kterým přinášejí radost a požehnání, je pak na tom to nejcennější. Nenahradí to žádný QR kód ani statická pokladnička ani posílání peněz na náš účet," míní.

Z celkového výtěžku sbírky se na účet Farní charity Dobruška vrátí 65 procent.

"Dlouhodobě tyto peníze využíváme na pomoc lidem v nouzi, pro okamžitou pomoc, na rozvoj našich charitních služeb, především na sociální službu osobní asistence, která je zaměřena především na seniory. Dále z těchto peněz vybavujeme půjčovnu zdravotnických pomůcek a rozšiřujeme také humanitární pomoc o potravinou banku tak, aby mohla dobře fungovat. Za rok 2022 bylo lidí v nouzi zatím nejvíc v naší historii, bylo to určitě dáno ekonomickou situací našich lidí, ale pochopitelně se na to podepsala i válka na Ukrajině," doplňuje Jana Poláčková.