/FOTO, VIDEO/ Jaký správný sestřih museli mít příslušníci VB, s jakou technikou pracovali i v čem jezdili - nejen s tím se mohli seznámit návštěvníci Dne Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou. Prohlédnout si mohli také moderní vybavení policistů, ale tím největším tahákem byli dozajista auto a motoveteráni. Ty mohli kolemjdoucí obdivovat už při úvodní spanilé jízdě ulicemi města.

Den policie ČR v Rychnově nad Kněžnou přichystal velkou podívanou. | Video: Deník/Jana Kotalová

Nezvykle rušno pak bylo přímo před rychnovským sídlem policie. Tady kromě jiného byly k vidění i opravdu historické kousky. Jako Pragovka z roku 1928, kterou přivezl z Týniště nad Orlicí Vladimír Martinek, jinak zakládající člen Veterán Car Clubu Hradec Králové.

Tento veterán je o to cennější, že až nějakou tu drobnost se zachoval ve zcela v původním stavu. Kdysi tento typ prý mimo jiné využívaly bezpečnostní složky.

Víkend zve na šlapací moskviče, parní vlaky, slavnost vína i retro hračky

„K této akci tedy tak nějak patří. Auto je staré 95 let, čili rok výroby 1928. Za těch padesát let, co dělám do veteránů, speciálně do Pragovek, se u mě něco vystřídalo. K stáru jsem si nechal jen tady to,“ dodal Vladimír Martinek.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Pozornost budil i veterán z roku 1950 Františka Hlavatého, který dorazil ze Šumperka, kde má jinak „ve sbírce“ 11 historických skvostů: „Válečných i předválečných, mám v Šumperku vojenské muzeum. Založil jsem ho asi před 30 lety. Mám rád staré věci,“ svěřil se.