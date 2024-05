/FOTO/ Už tři roky slouží 24letý Martin Medvedyk na detašovaném pracovišti cizinecké policie v Solnici. Kromě toho je však i talentovaným sportovcem, který sbírá národní a evropské rekordy a nyní je nově i pokořitelem světového rekordu.

Držitel světového rekordu pracuje na cizinecké policii v Solnici. | Foto: archiv Policie ČR

Fitness a silovým sportům se věnuje přes 10 let, z toho více než sedm let závodí. Je držitelem několika národních rekordů, evropských a momentálně znovu již světových. Nedávno se mu povedlo zapsat světový rekord ve dřepu na Mistrovství Evropy federace GPC. Soutěží v silovém trojboji v kategorii MUŽI do 125 kg. Na těchto závodech se mu podařilo zapsat světový rekord 400 kg ve dřepu ve své kategorii a celkový total 880 kg. Benchpress 180 kg a mrtvý tah 310 kg.

Za svůj největší úspěch prý považuje Absolutní vítězství v kategorii Junioři na Světovém poháru GPC z minulého roku. Zároveň má i několik druhých míst na mistrovství světa v silovém trojboji.

„Je na místě poděkovat vedení Cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, které mi vyšlo maximálně vstříc úpravou služeb, podmínkami pro trénink na samotnou soutěž a samozřejmě citelnou podporou pro nelehký šampionát evropského formátu,“ hodnotí pozitivně Martin Medvedyk, který už teď plánuje účast na dalších soutěžích.

Policisté Martinovi drží palce v dalších světových závodech, které ho čekají na podzim v Polsku a mistrovství světa v Trnavě.

„A zároveň děkujeme za příkladnou reprezentaci policie. Chcete se i vy stát policistou v řadách Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a máte také blízko ke sportu? Není nic jednoduššího, než nás kontaktovat a stát se jedním z nás,“ dodává za policii Martina Jandová.

