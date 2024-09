„Měřený úsek v Solnici je poměrně krátký, takže je to skoro jako okamžité měření. Mají to třeba na Náchodsku,“ poukazuje solnický starosta.

„Je to nákladné, ale u té školy to dává smysl. Máme tam i službu, platíme pána, aby hlídal přechod pro chodce, samozřejmě tuto službu rušit nebudeme. Zařízení to tam bude hlídat 24 hodin, což je výhoda. Prostě řidiči, když se nebojí, nedodržují pravidla. Platí tady jenom nátlak, tak ten nátlak uděláme. V Ještěticích se to osvědčilo stoprocentně. Je to velice účinné a všichni si pochvalují, že se tam jezdí slušně,“ pochvaluje si starosta.

I když připouští, že se pořád najde někdo, kdo nezpomalí, ale situace se hodně zlepšila.

Větší úlevu přinese obchvat

Že by se tato účinná páka na řidiče do budoucna objevila i na nějakém dalším místě v Solnici, město neplánuje. Věří, že to nebude třeba.

„Protože se má příští rok začít se stavbou obchvatu. Archeologové už dělali průzkum hledačkami a teď se plánuje v nejbližších týdnech odtěžení skrývky a archeologický průzkum. Hlavní archeologické práce budou probíhat na podzim a zároveň probíhá přeložka vysokého napětí, tak se pořád v Solnici přerušují dodávky,“ přibližuje současný stav solnický starosta.

Právě vybudování obchvatu má přinést dopravou zahlcené Solnici největší úlevu. Podle posledního letáku ŘSD ke stavbě se předpokládá uvedení do provozu v roce 2026.

Obchvat Solnice Stavba tvoří severozápadní část obchvatu města Solnice a navazuje na již realizovanou část jihozápadního obchvatu. Silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy v návrhové kategorii S 11,5/80 v celkové délce 1712 m. Silnice je nově umístěna zhruba 150 m západně od města Solnice do nezastavěného území v katastrálním území Solnice v Královéhradeckém kraji. Prochází mírně zvlněnou krajinou v nadmořské výšce 325 až 335 m n. m. Komunikace vede z části v násypu a z části v zářezu. Součástí obchvatu budou čtyři mosty i protihluková stěna a vzniknou na něm také dvě okružní křižovatky. Nejdelším mostním objektem bude estakáda o čtrnácti polích umožňující mimoúrovňové převedení silniční dopravy přes místní komunikaci, řeku Bělou a její údolní nivu a místní komunikaci. /Zdroj: ŘSD/

