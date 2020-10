Obchod tu nějaký čas nefunguje, a tak sem pravidelně zajíždí pojízdná prodejna. A před dvěma týdny se k této službě na kolečkách přidala i mobilní pošta. Semechnice spolu s nedalekým Pohořím a Bačetínem patří k vůbec prvním obcím v kraji i v republice, kde pojízdná pobočka pošty od 1. října úřaduje. Každý den od pondělí do pátku půlhodinu, třikrát v týdnů odpoledne, dvakrát dopoledne. Klientům nabízí veškeré základní poštovní i finanční služby, které by dostali i v kamenné pobočce. Stačí připojit kabel na elektřinu u obecního úřadu, otevřít dveře dodávky a úřednice může usednout za přepážku speciálně upraveného vozu. Ta je podobně jako na poště vybavená plexisklem a nechybí zde ani vestavěná nádobka pro dezinfekci rukou.

Fronty v Semechnicích se však zatím tvoří jen před pojízdnou prodejnou potravin.

"Zajíždí sem dvakrát týdně. Když jezdil autobus, dala se v něm koupit i zelenina. Ale autobus se jim polámal a než ho prý opraví, bude jezdit dodávka. V dodávce sice zeleninu nebo třeba citrony nekoupím, ale základní potraviny ano, mají toho dost a od pečiva všechno možné," pochvaluje si 87letá Lenka Martinková.



Zdroj: Deník / Jana Kotalová

A co říká na Mobilní poštu? "Tady pošta nikdy nebyla. Myslím, že tady nebude mít dlouhého trvání," prorokuje. "Já ji vůbec nepotřebuju, mám běžný účet, na nějž mi chodí důchod, a peníze si vyberu v Opočně z bankomatu. Mám synovce a neteře, kteří mi pomůžou, když je potřeba," vysvětluje.

"Pojízdnou prodejnu lidé hodně využívají, ale na mobilní poštu si teprve zvykají. Někdo tam přijde, ale moc toho zatím není," říká starosta Semechnic Zdeněk Bendzo.

Kdo jezdí za prací do města, většinou si vše potřebné vyřídí tam. Čím si obec zasloužila, že se ocitla ve "výběru" pro zavedení mobilní pobočky pošty, sama neví. Česká pošta chce tak prý udržet dostupnost svých služeb i v nejmenších obcích.

O něco většímu zájmu se těší v Pohoří. "Já si myslím, že to je fajn, když se na vesnici objeví taková služba. Nám mladým to je jedno, ale starší lidé, kteří nemají auto a nedostanou se do města, to hodně ocení," tvrdí zaměstnankyně kuchyně hospody v Pohoří.

"Seděl tady pán, který se mi svěřil, že mu dělá problém i to, že na poště musí mačkat tlačítka, že to nezvládá, neví, co s tím, a u mobilní pošty vyřídí vše, co potřebuje, bez problémů. A říkalo mi to víc lidí," doplňuje ji kolegyně.

Pro otestování pilotního provozu byly vybrány kromě zmíněných lokalit v okolí Dobrušky také Dvorce u Bruntálu a jimi obsluhované obce. „Cílem pilotního provozu je ověření alternativní formy obsluhy našich klientů v praxi a zmapování jejich preferencí. Věřím, že se mobilní pošta stane téměř plnohodnotnou alternací například uzavřené pobočky z důvodu krizových situací nebo rekonstrukce,“ přibližuje důvody pro zavedení této novinky ředitel divize státní poštovní služby České pošty Miroslav Štěpán.

A v případě, že otestování dopadne úspěšně, může se Mobilní pošta rozšířit i do jiných obcí, kde pobočky doposud nebyly.