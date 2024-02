Chcete pomáhat tam, kde to dává smysl? A slyšeli jste už o homesharingu? Možná právě vás může oslovit. Pokud i vy byste rádi pomohli ulehčit život rodinám, které pečují o děti se zdravotním postižením, můžete se dozvědět více. Ve středu 21. února od 17 hodin pořádá rychnovské Centrum Orion online besedu o homesharingu s Ivou Pechancovou a Marií Vrzákovou.

Nenechte si ujít online besedu o homesharingu, 21. února od 17 hodin ji pořádá rychnovské Centrum Orion. | Foto: archiv Centra Orion

Centrum Orion, které je v projektu homesharing zastřešující organizací v Královéhradeckém kraji, hledá dobrovolníky - hostitele, kteří by věnovali část svého času handicapovaným dětem a tím alespoň trochu ulevili rodinám, které o ně jinak pečují. Dostanou tak příležitost si odpočinout, nabrat nové síly, věnovat se dalším členům rodiny, zařídit si to, co je potřeba.

Vidíme v tom smysl, říkají hostitelé, kteří pomáhají rodinám s postiženými dětmi

Iva Pechancová a Marie Vrzáková během besedy vysvětlí, co je homesharing a jak funguje. Samozřejmě zodpoví i případné dotazy.

Mohlo by vás také zajímat: Podívejte se do Neratova, místa nadějí. Dík těm, kteří mají Neratov v srdci: kupte židli, může nést vaše jméno