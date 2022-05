"Ne že bych nechtěla návštěvníky pustit do parku, ale teď mi tady spadly dva stromy, proto je uzavřený. Mohlo by to být nebezpečné. Ale do zámku bych ráda pozvala, opět tu bude fungovat cukrárna, návštěvníci se mohou vydat na klasickou prohlídku nebo do Bubákova a Pohádkova. Bubákov je hrozně zajímavý," říká Lenka Nováčková.