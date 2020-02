"Na vědomost všem se dává, že se koná velká sláva, že je tady, hej, masopustní rej. Velevážení pohořští občané, vítejte na této akci sehrané. Dnes je každý optimista, masky se už na nás chystaj. Dobře víme, jak to chodí, dnes masopust se opět zrodí. Připomeneme si tuto tradici, než budeme mít všichni opici…," odříkávají první sloky vítacího projevu maškary za hlasitého povyku a mávají plyšovými opicemi.

A opice, tedy gorila, nechybí ani mezi množstvím masek. Je tu také jeptiška, medvědář, klaun, kašpaři, vousatá uklízečka či mistři popravčí. "S úsměvem na líci, projdem celou vesnici. Všem u domu zahrajeme, štěstí, zdraví popřejeme," hartusí maškary a žádají o povolení pro kapelu a průvod starostku. Ta jako odměnu za povolení dostává od statkáře voňavou masopustní výslužku.

Záhy už se tančí, vsí se nese zvuk rumba koulí, bubínků, hrkače, halekání i muziky.

"Počkejte, dojdu pro něco dobrého," říká masopustním veselím evidentně rozradostněná vietnamská obchodnice, u níž se průvod také zastavuje.

Zapojují se do něj členové místních spolků a nejen oni. "Co jsme tradici obnovili, koná se tu masopustní průvod podruhé. Dříve se tu pořádal asi do roku 2001, pak se tradice přerušila. Akci potom převzala škola a školka a předloni jsme se pořádání masopustu ujali my. Stejně, co se vybere, dáváme na školu a školku," vysvětluje Viktor Mervart.

Právě on vytáhl do průvodu žebřiňák s plyšovými medvědy. "Původně jsem si říkal, že půjdu za medvědáře. Stylizoval jsem se do takového furianta, posbíral jsem, co dům dal, a když jsem si to všechno vzal na sebe, tak mi bylo řečeno, že jsem Kecal z Prodané nevěsty," říká s úsměvem.

Snad i proto mu připadla role "mluvčího" masopustního veselí.

Pohoří přitom během roku žije i dalšími kostýmovanými akcemi, a tak je z čeho čerpat. Ivana Frančiaková se proměnila ve vodníka. Masku si speciálně pro masopust připravovala sama. Nejnáročnější prý bylo vymyslet, jak všechno sladit dohromady. "Kabát je originál, jenom jsem ho upravila. Klobouk jsem ušila, na paruku jsem rozpletla zelený svetr a manželovi jsem sebrala bílé kalhoty a obarvila je na zeleno. Ušití trvalo tak tři čtyři hodinky," dodala.