Takovou atrakcí se žádné jiné středisko u nás zřejmě pochlubit nemůže. Objevila se u cesty pod zdobnickou lyžařskou školkou. Na vysokém samorostu tu pod stříškou vyhlíží návštěvníky spolu se skřítky babka Fujavice. A není to jen tak ledajaká dekorace, se skřítky k nim promlouvá a na "zlobiváky" dokáže přivolat fujavici, vrtuli roztočí a větru poručí. Stačí zmáčknout tlačítko.

Pomohly i děti

"Skřítkům daly hlas moje děti, babce moje mamka. Babku jsem zhotovil já, ale jinak se dá říct, že se na tom podílí vždycky někdo z rodiny. Nejdřív bylo třeba sehnat vhodný strom, který jsme našli na Velké Deštné, museli jsme ho dopravit dolů a pak všechno vyrobit," vypráví provozovatel zdejšího lyžařského střediska David Dařílek, který svému dílu vdechl i život.

Inspiraci našel v Rakousku. "Šaty jsme docela dlouho sháněli a potom jsme našli bezvadné stránky na Aukru, kde takovéto prodávají. Mechanismus jsem vymýšlel já, jsem truhlář a dělám práce všeho druhu," říká s úsměvem nadšenec.

Práci se dřevem má v krvi: "Děda pilu ve Zdobnici po válce postavil na nohy a my v tom teď pokračujeme, máme dole truhlárnu. Kromě toho pak provozujeme vleky a ubytování."

Od doktora z hor po Rampušáka

Už samotný vjezd do Zdobnice přitom nikoho nenechává na pochybách, že tato vesnice jen tak všední nebude. Návštěvníky na parkovišti čeká doktor z hor a radí jim, aby všechen stres před vjezdem do obce odhodili do stresboxu, který je tu všem k dispozici.

A těch zajímavých figur tady turisté najdou více. Nesmí mezi nimi samozřejmě chybět ani Rampušák na saních, další mužská postava odpočívá pod přístřeškem u apartmánů, zmožená zřejmě odklízením hromady sněhu, vybavená je totiž lopatkou. Po cestě k lyžařské školce lze narazit na dřevěného jelena, kterého není radno krmit, na pařezu u potoka vedle chalupy Pohádka si hoví vodník a přímo u chalupy na lavičce v jakoukoli roční dobu a za jakéhokoli počasí vysedává babka s dědečkem, společnost jim dělá duch hor a ze zahrady právě odlétává na koštěti čarodějnice.

"Některé figury jsou ze dřeva, někdy je to dřevěná kostra obalená molitanem, je to kombinace molitanu a drátů, montážní pěny, používáme masky, paruky. Jsou to různé materiály a občas potřebují obnovu," podotýká David.

Jeho tvůrčí rozlet babkou Fujavicí rozhodně nekončí. V hlavě se mu už rodí další nápad. "Na léto tady ještě plánuju Rampušáka, jak se koupe, a u babky s vrtulí bych rád umístil stojan na kola, aby se tu cyklisté s dětmi mohli zastavit," dodává.