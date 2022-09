Alois Kareš (9. června 1822 Vamberk – 13. července 1885 Terst) pocházel z rodiny koželužského mistra a obchodníka s kůžemi Františka Kareše a jeho ženy Josefy. Jeho životní cesta byla na tehdejší dobu nezvykle pestrá. „Kupec ve Vamberku, umělecký tkadlec a majitel tkalcovské dílny v městečku Modra v Uhrách, kaprál, šikovatel a nakonec poručík uherské národní gardy v dobách slovenského povstání, spolupracovník vystěhovaleckých agentur v Hamburku a Brémách a nakonec spoluzakladatel proslulé české přepravní společnosti Kareš & Stocký, která v letech 1870 až 1925 sídlila v Brémách,“ popisuje profesionální dráhu podnikavého Vamberáka jeden ze spoluautorů publikace Martin Kareš, nepřímý potomek Aloise Kareše.

Žít americký sen

Kareš měl k odchodu ze země dobré důvody. Jedním z nich bylo to, že chtěl pomáhat svým krajanům, kterým se doma nevedlo dobře a chtěli zkusit štěstí za mořem.

Alois KarešZdroj: Deník/Jana Kotalová„V té době tady život nebyl jednoduchý a pod dojmem toho, že Amerika je zlatý důl a je tam všechno možné, tehdy začala vystěhovalecká vlna. Lidé šli za americkým snem, mysleli, že se tam budou mít lépe. Jenže jako v každé době i tenkrát chodili po Čechách podnikavci, dnes bychom řekli šmejdi, kteří nabízeli cestu do Ameriky. Kolikrát lidé museli všechno prodat nebo si půjčit od rodiny, pak přijížděli do Německa do Brém nebo Hamburku a zjistili, že nemají ani peníze, ani platnou jízdenku. Alois Kareš to chtěl řešit, chtěl pomoci svým krajanům, aby mohli za důstojných podmínek vycestovat,“ vysvětluje Vladimír Sodomka.

Přes založenou agenturu přešla velká část české emigrace a byli mezi nimi lidé z našeho regionu a Vamberka. Některé jejich příběhy nyní vyplouvají na povrch.

„Podařilo se nám vypátrat pana Suchánka, člověka, jehož otec se dostal do Ameriky právě přes Kareše. Pocházel z bohatého rodu, ve Vamberku fungovala Suchánkova cihelna a kamnárna, ale tatínek pana Suchánka se zamiloval do ženy, která se mu podle rodiny svým postavením nerovnala. Otěhotněla, a protože jim sňatek zakázali, sebrala se a zmizela. Když po ní pátral, zjistil, že odjela do Ameriky. Vydal se za ní a našel ji, i když mezitím o dítě přišla. Vzali se, narodilo se jim dítě a poté, co zemřela a tady nebyl nikdo, kdo by se o majetek staral, vrátil se zpátky do Vamberka. Znovu se oženil a v 54 letech počal syna, tomu je dnes přes 70 let a v pátek přijde na vernisáž,“ uzavírá jeden z příběhů Vladimír Sodomka.

Jsem Sioux!

V dalším příběhu figuruje Alois Libor Šlesinger, rodák z Ústí nad Orlicí, který nějakou dobu žil v Záměli a rovněž díky Karešovi vycestoval do Ameriky. „Dostal se na indiánské území, zachránil tam život siouxskému náčelníkovi, dostal od něj talisman, který mu v podstatě umožňoval vstup na indiánské území. Nebyla to žádná romantika, přistěhovalce indiáni opravdu masakrovali, ať to byly ženy, děti, ale bylo to oboustranné, běloši zabírali indiánům půdu a jim se to nelíbilo. Šlesinger se mohl jako jeden z mála na indiánském území pohybovat a obchodovat. Stal se předlohou pro příběh popsaný už v časopise Amerikán, který vydávaly české krajanské spolky v Americe. Otto Janka pak o něm napsal knihu Jsem Sioux!,“ vypráví Sodomka.

Alois Kareš byl znám také jako štědrý podporovatel bezpočtu českých a moravských spolků, novin, muzeí, divadel, škol nebo nemocnic. Štědře podporoval i své rodiště, školu a místní spolky, za což mu bylo v roce 1872 uděleno čestné měšťanství. Část věcí, které Kareš poslal do Čech, potom skončila v Náprstkově muzeu, Vojtěch Náprstek byl jeho velkým přítelem. Patřily k nim však i další významné osobnosti.

„Zemřel 13. července 1885 v italském Terstu. Přežil pět ze svých šesti dětí – osud k němu byl v tomto ohledu až příliš krutý. Jeho odchodem vymřela po meči tato větev rodu Karešových,“ dodává Vladimír Sodomka.

Na páteční vernisáži v Muzeu krajky ve Vamberku, kde bude představena publikace věnovaná Aloisi Karešovi a zároveň zahájena i nová tematická výstava, bude mít zastoupení i Náprstkovo muzeum. Dorazí také Martin Kareš. Spolu s ním je pod knihou podepsán člen Spolku přátel historie Vamberka Jiří Hostinský, další nepřímý potomek Aloise Kareše.